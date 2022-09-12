Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Akdere Farsak köyünde bulunan köy okulu Milli Eğitim Bakanlığı’nın "Köy Yaşam Merkezi" projesi çerçevesinde 3 yıl aradan sonra 2022-2023 eğitim-öğretim yılıyla birlikte ilk ders zilini çaldı.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Akdere Farsak köyünde bulunan köy okulu Milli Eğitim Bakanlığı’nın "Köy Yaşam Merkezi" projesi çerçevesinde 3 yıl aradan sonra 2022-2023 eğitim-öğretim yılıyla birlikte ilk ders zilini çaldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Köy Yaşam Merkezi" projesi çerçevesinde Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Akdere Farsak köyünde bulunan köy okulu 3 yıl aradan sonra bugün ilk ders zilini çaldı. Farsak Akdere Köy Yaşam Merkezi olarak faaliyet vermeye başlayan köy okulunda 28 öğrenci eğitim alçak. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından öğrenciler ilk derslerine başladı.

Köy okulunun tekrardan açıldığına mutlu olduklarını ifade eden aileler, “Okulumuz 3 yıldır kapalıydı. Artık geri açıldı. Çok mutu oldu. Ulaşım yakın olduğu için bizler için de iyi oldu” dediler.

Emeği geçen yetkililere teşekkür eden Köy Muhtarı Bekir Balçık, “Ben muhtar oldum okulumuz kapandı. Okulumuz geri açıldı. Emeği geçen yetkililere teşekkür ederi. Mutlu olduk okulun açılmasına. Cıvıl cıvıl çocuk sesi. Öncesinde taşımalı eğitim vardı. Köy okulumuzun açılaması ok daha güzel oldu” diye konuştu.

Yaşam merkezinde çalışmanın gurur verici olduğunu dile getiren Öğretmen Hürü Kıdıl, “İlk görev yerim. Yaşam merkezinde çalışıyor olmak gurur verici. 3 yıldır kapalı olan ve taşımalı eğitim gören öğrencilere kendi okullarında eğitim vereceğim. Biraz zor olacak ama başarılı olacağıma inanıyorum” dedi.