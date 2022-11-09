Düzce’de yenileme çalışmaları yapılması için yıkılan köprünün kapalı olduğunu fark edemeyen sürücü dereye uçmaktan son anda kurtuldu.

Düzce’de yenileme çalışmaları yapılması için yıkılan köprünün kapalı olduğunu fark edemeyen sürücü dereye uçmaktan son anda kurtuldu.

Kaza, Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karaca deresi üzerinde bulunan araç köprüsü yenileme çalışmaları çerçevesinde yıkıldı. Yıkılan köprünün etrafında da önlemler alınırken, köprüyü kullanmak isteyen M.P. idaresindeki 34 EOU 922 plakalı Citröen marka minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında dereye uçtu. Bariyerleri yıkan minibüs yolda asılı kaldı. Kazayı gören vatandaşların yardımı ile minibüsten çıkarılan sürücü kazayı yara almadan atlatırken, minibüs çekici vasıtası ile bulunduğu yerden çıkartıldı.