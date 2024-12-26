Söğüt Belediye Başkanı Durgut, gerçekleştirilen kapalı durak çalışmalarını yakından inceledi.

Bilecik’in Söğüt ilçesinde TOKİ ve Yüksek Okul’un ortak olarak kullanacağı kapalı durak için çalışmaları başlarken Başkan Durgut çalışmaları yerinde inceledi. İnceleme sonrası açıklama yapan Başkan Durgut, “Özelikle kış günlerinde vatandaşlarımızın mağduriyetini giderecek kapalı, ısıtmalı otobüs duraklarımızın ilk adımını gerçekleştirdik. Bundan sonrada yaptığımız projelerimizi bir plan çerçevesinde bir bir hayata geçireceğiz" dedi.