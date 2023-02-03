Şanlıurfa’dan Medical Point Gaziantep Hastanesi’ne düşük trombosit sayısı ve mukokutanöz kanama şikayetiyle başvuran 31 yaşındaki Necip Seyhan, Kapalı ameliyat yöntemiyle sağlığına kavuştu.

Şanlıurfa’dan Medical Point Gaziantep Hastanesi’ne düşük trombosit sayısı ve mukokutanöz kanama şikayetiyle başvuran 31 yaşındaki Necip Seyhan, Kapalı ameliyat yöntemiyle sağlığına kavuştu.

Seyhan, Genel Cerrahi Kliniği’ne gelerek Doç. Dr. Ersin Borazan tarafından detaylı muayene edildi. İstenen tahlil ve tetkiklerde Trombosit sayısının 6 bin civarında olduğu tespit edilen Seyhan, Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ersin Borazan tarafından yapılan kapalı teknikle ve küçük bir kesi ile yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Doç. Dr. Ersin Borazan, ‘’Necip Seyhan isimli hastamızın ameliyat öncesi hazırlıklarını titizlikle sürdürdük. (Aşıları, kan hazırlıkları, kanama riskine karşı cerrahi el aletlerinin bulundurulması gibi). Bunun yanında hastamıza uyguladığımız ameliyat tekniği ciddi laparoskopik deneyim gerektirdiği gibi, çevre organlara da zarar vermeden yapılması gerekiyordu. Biz de bu konuda oldukça özenli davrandık. Sonrasında hastanın sıkı bir takiple izlenmesi bu ameliyatı diğer ameliyatlardan bu yönüyle tamamen ayrılan oldukça önemli bir özelliktir. Hastamızın Laparoskopik dalak ameliyatını genel anestezi altında gerçekleştirdik. Ameliyat öncelikle karın duvarından yapılan 0,5-1,5 cm küçük kesilerle diğer bir ifade ile minimal invaziv cerrahi teknikle dalağın çıkartılması ile gerçekleştirildi. Bu vakada bir kan hastalığı olan kronik immun trombositopenik purpura tanısı mevcuttu. Ancak hiçbir medikal ilaç tedavisine yanıt alınamamıştı. Bunun üzerine kandaki trombositler (pıhtılaşma hücreleri) için bir süzgeç görevi gören dalak yaklaşık 45 dakika ile 1 saat civarında gerçekleşen bir ameliyat ile başarılı bir şekilde alındı. Hastamız erken dönemde ayağa kalkabilmesi, ihtiyaçlarını kendi başına giderebilmesi, çok küçük kesiler olduğu için ağrının minimal olması, yara enfeksiyonu ve fıtık riskinin açık ameliyat ile kıyaslanmayacak ölçüde çok çok az olması ve en önemlisi de hızlı iyileşme imkanının olması bu ameliyatın en büyük avantajlarıdır. Hastamız bundan sonraki süreçte sıkı bir şekilde takip edilmek şartıyla taburcu edilmiştir. Hastamızın trombosit sayısının hızla normal seviyeye çıktığı gözlenmektedir’’ dedi.

Necip Seyhan ise Medical Point Gaziantep Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Ersin Borazan’a, ekibine ve Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde emeği geçen tüm personele teşekkürlerini iletti.