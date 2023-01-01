Kahramanmaraş’ta 6 damarı tıkalı olan 57 yaşındaki hasta, kapalı bypass ameliyatıyla 3 günde taburcu edildi.

Kahramanmaraş’ta 6 damarı tıkalı olan 57 yaşındaki hasta, kapalı bypass ameliyatıyla 3 günde taburcu edildi.

Kahramanmaraş’ta göğüs ağrısı şikayeti ile hastaneye başvuran Ejder Aras (57), açık ameliyat yerine kapalı yöntemle bypass ameliyatı yapılmasını istedi. Doktorların incelemesinin ardından Aras’ın kalbine giden 6 damarın kapalı olduğu tespit edildi. Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Erdinç Eroğlu ve Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Mehmet Acıpayam’ın yaptığı kapalı bypass ameliyatından 5 saat sonra uyanan hasta, 24 saat sonra ayağa kalktı. 6 damarı değiştirilen hasta, 3 gün sonra da taburcu edildi.

Kapalı bypass ameliyatlarında damar sayısının artık önemli olmadığını ifade eden Özel Sular Akademi Hastanesi Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Erdinç Eroğlu, “Hastamız bize göğüs ağrısı ile geldikten sonra anjiyosunu yaptık ve neredeyse tüm damarların tıkalı olduğunu gördük. Aynı zamanda şeker hastası. Kendisi kapalı yöntemle ameliyat olacağını söyledi. Anjiyosunu incelediğimizde ise 6 damarın değişmesi gerektiğini gördük. Kendisiyle konuştuk ve gerekli tetkikleri yaptıktan sonra kapalı bypass ameliyatına uygun olduğunu gördük ve 6 damarını değiştirdik. Bazı hastalarda duyuyoruz, ‘Hocam iki damardan fazla kapalı ameliyat için yapılmıyormuş ya da kalbin arkasına ulaşılamıyormuş’ diye. Kesinlikle öyle bir şey yok, biz artık tıbbın tüm imkanlarını kullandığımız için hastanın damar sayısına bağlı kalmaksızın yani iki, üç, dört, beş, gerekiyorsa altı damarı kapalı yöntemle ameliyat yapabiliyoruz. Bu hastalarımız için oldukça konforlu bir durum. Ameliyatın 3’üncü gününde kendisini taburcu edeceğiz. Burada damar sayısının kapalı yöntem ameliyatları için önemli olmadığını söylemek istiyorum” dedi.

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Ejder Aras ise, “Çok yorucu çalışma tempom vardı. Bir üroloji doktoruna gittim ve bana bir ilaç verdi. O da kalp damar hastalığını tetikliyormuş. Kriz geçirdim ve göğüs rahatsızlığı ile bu hastaneye geldim. Şu anda çok iyiyim” dedi.