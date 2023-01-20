Eğitimci, yazar Alişan Kapaklıkaya, Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen “Zirveye Yolculuk” adlı programda üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Eğitimci, yazar Alişan Kapaklıkaya, Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen “Zirveye Yolculuk” adlı programda üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Düzce Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonu’nda düzenlenen programda; başarıya giden yolda karşılaşılan zorluklar, mücadele, yılmama ve sevgi üzerine samimi bir söyleşi gerçekleştiren Alişan Kapaklıkaya, eğitim, kariyer ve hayatla ilgili bilgi ve deneyimlerini paylaşarak öğrencilerimize önemli tavsiyelerde bulundu.

Düzce Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelmekten mutlu olduğunu belirten Kapaklıkaya, ilerleyen zamanlarda yeniden gelmeyi arzu ettiğini sözlerine ekledi.

Program sonunda Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kocaman, Düzce Üniversitesi Genel Sekreteri Nihat Yıldız ve Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Burçin Sarıcan tarafından Alişan Kapaklıkaya’ya hediyesi takdim edildi.