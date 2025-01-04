Tekirdağ Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen Narkotik Bilgilendirme ve Araştırma Sistemi (NARVAS) uygulamasında 42 bin lira ceza kesildi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 Aralık Cuma günü Kapaklı Pınar Bulvarı ile Yeni Cami Caddesi kesişiminde NARVAS uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada 122 şahsın GBT ve 31 aracın da sorgusu yapıldı.

Ayrıca 2 şahsa ve 3 araca 42 bin 663 lira cezai işlem uygulanırken yapılan uygulamaların devam edeceği bildirildi.