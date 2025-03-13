Tekirdağ Kapaklı ilçesinde motosikletli şahıs veya şahısların silahla ateş ettiği bir vatandaş yaralandı. Yaralı şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kapaklı ilçesi Yıldızkent Mahallesi Gazi Osmanpaşa Mahallesinde motosikletli şahıs veya şahıslar araç içerisinde bulunan bir D.B.’ye ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu 112 ekiplerine bildirdi.

Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içerisinde bulunan yaralı D.B’yi ambulans ile Kapaklı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri ise saldırı sonrası olay yerinden kaçan motosikleti arama çalışması başlattı.