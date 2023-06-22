Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde boş arsada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Faruk Ilgaz Caddesi ile Mithatpaşa Caddesi arasında kalan boş arazide çıktı. Bölge sakinleri arazide çıkan yangını fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye kısa süre içinde itfaiye ve polis ekipleri geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Söndürme çalışmalarına katıldı

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri ile birlikte boş araziye gelen arsa sahibi, “Burası benim arsam” diyerek yangının büyümemesi için söndürme çalışmalarına yardımcı oldu. Arazide çıkan yangının sebebi henüz belirlenemezken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.