Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde emniyet ekipleri tarafından iki mahalleye uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 3 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında İnönü Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi’nde ve Atatürk Mahallesi Şehit Öğretmen Neşe Alten Caddesi’nde bulunan iki apartman dairesine operasyon düzenlendi. Emniyet ekipleri tarafından dairelerde yapılan aramalarda 410 adet extacy, 1 adet hassas terazi, 1.95 gram metamfetamin, 3.75 gram bonzai, 47.80 gram taş kubar, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 3 adet 1 dolar, bin 440 TL kâğıt para, 22 adet 9.19 mm fişek, 7 adet şaşal, 4 adet pürmüzlü çakmak, 6 adet bong, 1 paket sarma kağıdı, 6 adet bıçak, 5 adet cep telefonu ele geçirildi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından ikamette bulunan B.B, A.A. ve F.A. isimli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.