UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan ve Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesini 11 ayda 629 bin 283 yerli ve yabancı turist gökyüzünden izleyerek son üç yılın rekoru kırıldı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan ve Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesini 11 ayda 629 bin 283 yerli ve yabancı turist gökyüzünden izleyerek son üç yılın rekoru kırıldı.

Kapadokya Bölgesinde yapılan en geniş aktivitelerin başında gelen sıcak hava balon uçuşları, dünyada aynı anda 154 sıcak hava balonun aynı anda havalandığı tek bölge. Hava şartlarının müsait olduğu günlerde sabah gün doğumu ile havalanan sıcak hava balonları yaklaşık 1 saat gök yüzünde süzülerek misafirlerine Kapadokya vadilerini ve peribacaları gök yüzünden izleme fırsatı sunuyor. Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; Kasım ayında 15 günde bin 809 sıcak hava balonu havalanırken, yapılan uçuşlarda ise 38 bin 396 kişi Kapadokya bölgesini kuş bakışı izleme fırsatı buldu. Anadolu Sıcak Hava Balon İşletmecileri Derneği Başkanı Mehmet Dinler bu yıl 700 hedefine çok yaklaştıklarını belirtti. Dinler yaptığı açıklamada, “Nevşehir Valiliği tarafından uçuş verileri bugün yayınlandı. Hali hazırda Ekim ayında 2019 yılı verilerini geçmiş durumdaydık. Kasım ayında balon ile uçan yolcu sayısı artarak devam etti. Aralık rezervasyonları ise özellikle ayın 20’sinden Yılbaşı ve Noel tatili ile hareketlenecek ve yılbaşına kadar devam edecek. 2022 yılında 700 bin hedefine yaklaşmış durumdayız. İnşallah bu hedefi 2023 yılında yakalarız” şeklinde konuştu.

Yapılan açıklamada ayrıca, Kapadokya Bölgesini 2019 yılında toplam 586 bin 367 kişi, 2021 yılında ise toplam 388 bin 833 kişi gökyüzünden izlediği belirtildi. 2022 yılının 11 ayında gerçekleşen 29 bin 517 sıcak hava balon uçuşu ile 629 bin 283 kişi Kapadokya bölgesini gökyüzünden izleyerek son 3 yılın rekoru kırılmış oldu.