Dünyanın en büyük doğal gökdeleni niteliğinde olan ve Kapadokya’nın zirvesi konumundaki Uçhisar kalesini yılın ilk 6 ayında 111 bin kişi ziyaret etti.

Kapadokya bölgesinin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan ve bölgenin en büyük peribacası olarak da adlandırılan Uçhisar Kalesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Uçhisar Belediyesinden edinilen bilgiye göre, Uçhisar Kalesi’ni yılın ilk 6 ayında yaklaşık 111 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Uçhisar Kalesi girişindeki gişelerden giriş yapan ve merdivenlerden tırmanarak zirveye çıkıp kaleden Kapadokya’nın büyülü manzarasını seyreden turistler hatıra fotoğrafları çektirerek bölgeyi gezdi.

Yaz tatili için Kapadokya bölgesini gezmeye gelen Mimar Sümeyye Saçak, “Daha önce bölgeyi gezmiştim. Fakat mimar gözüyle tekrar görmek istedim. Harika yerler, herkesin gelip görmesi gereken yerler. Kapadokya’nın yapım teknikleri daha farklı. Betonların arasında sıkıldık. Böyle yerleri arıyoruz artık. Böyle yapım tekniklerini arıyoruz” şeklinde konuştu. Ramazan Saçak da; “Uçhisar kalesi eski teknik ile yapılmış bir yer. İçerisi çok serin, havanın sıcaklığını hissetmiyoruz. İlk durağımız Uçhisar kalesi oldu” ifadelerini kullandı.

Nevşehir merkeze 5 kilometre mesafedeki Uçhisar kalesi, Kapadokya’nın her yerinden görülen en büyük ve en güzel peri bacası olarak biliniyor. Kalenin zirvesi Kapadokya’nın kuş bakışı görüleceği tek yer. Güvercinlik Vadisi’nden, Avanos’a kadar tüm vadiler, Ortahisar Kalesi, Göreme ve, Göreme Açıkhava Müzesi, Kılıçlar Vadisi, Kızılçukur, Güllüdere, Çavuşin, Boztepe, Aktepe ve Avanos olmak üzere bütün Kapadokya ayağınızın altında.