Kapadokya’nın turizm merkezlerini birbirine bağlayan Çardak yolu, Nevşehir İl Özel İdaresi tarafından sıcak asfalt yapıldı. 6 metreden 10 metre genişliğe çıkan yol, daha konforlu ve güvenli hale getirildi.

Ürgüp, Uçhisar ve Göreme’yi, Derinkuyu ve Kaymaklı’ya bağlaması nedeniyle çevreyolu pozisyonunda olan 7 kilometrelik Çardak yolunda sıcak asfalt çalışması Nevşehir İl Özel İdaresi tarafından tamamlandı. Pazartesi günü trafiğe açılması planlanan yolda çizgi çalışmaları başladı. Hafta sonunda trafik işaret ve bilgilendirme levhalarının yerleştirilmesiyle yol güvenli bir şekilde trafiğe açılacak. Eski hali sathi kaplama olan yol, maden ve yapı malzemeleri taşıyan ağır vasıtaların ve yabancı turistleri taşıyan otobüslerin yoğun olarak kullandığı bir yol olması nedeniyle Nevşehir için önem arz ediyordu. Zaman zaman 6 metreye kadar düşen yol, İl Özel İdaresinin yarma ve dolgu çalışmasıyla 10 metre platform genişliğine sahip bir yol haline geldi.

Vali Ali Fidan, önümüzdeki günlerde trafiğe açılacak yolda inceleme yaptı. Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hüseyin Çam’dan bilgi alan Vali Ali Fidan, yol yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Vali Fidan’a yol incelemesinde Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hüseyin Çam’ın yanı sıra İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Feralan, Genel Sekreter Yardımcısı Tolga Balak, Yol Şube Müdürü Oğuz Süleyman Albayrak ve teknik ekip eşlik etti.