75 ülkeden, 2 bin 224 koşucu Kapadokya’nın masalsı atmosferinde koştu. Kapadokya’nın spor turizminde yükselen markası Salomon Cappadocia Ultra-Trail’de rekorlar kırılırken, organizasyon tüm katılımcılardan tam not aldı. Yarışın sonunda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

75 ülkeden, 2 bin 224 koşucu Kapadokya’nın masalsı atmosferinde koştu. Kapadokya’nın spor turizminde yükselen markası Salomon Cappadocia Ultra-Trail’de rekorlar kırılırken, organizasyon tüm katılımcılardan tam not aldı. Yarışın sonunda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Üst düzey standartlarda gerçekleştirilen organizasyonun kapanış gününde Kapadokya Çocuk Koşusu renk kattı. Elit koşucularla parkura çıkan minikler, eğlenceli görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı. Organizasyonun Ödül Töreni, Ürgüp Meydanı’ndaki EXPO Alanı’nda düzenlendi. Üç farklı yarışta dereceye giren sporcular, madalyalarıyla birlikte özel ödüllerin de sahibi oldular.

Kapadokya’da rekorlar kırıldı!

Salomon Cappadocia Ultra-Trail’in 119 kilometrelik en uzun parkurun birincisi erkeklerde 12:20:57 derecesiyle Türk koşucu Oğuzhan Emre Singer oldu. Aynı parkurun kadınlar birincisi 16:23:11 derecesiyle Ukraynalı koşucu Ivana Kolaric oldu.

63 kilometrelik Salomon Cappadocia Medium-Trail parkurunda kadınlarda Türk koşucu Aysel Yalaç birinciliği alırken, erkeklerde ise ilk sırada ipi göğüsleyen sporcu, İngiliz koşucu Owen Davies oldu. Aysel Yalaç, 06:02:12 derecesi ile Salomon Cappadocia Medium-Trail (63 km) parkurunda kadınlar kategorisinin rekorunu kırdı.

38 kilometrelik Salomon Cappadocia Short-Trail parkurunda kadınlarda Rus koşucu Ekaterina Troshanova, erkeklerde ise Türk koşucu Mestan Turhan birinci sırada tamamladı. Mestan Turhan, 02:44:30 derecesi ile Salomon Cappadocia Short-Trail (38 km) parkurunda erkekler kategorisinin rekorunu kırdı.

Yarışlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Salomon Cappadocia Ultra-Trail (119 km) Kadınlar İlk 3

1- Ivana Kolaric (Sırbistan) 16:23:11

2- Marietjie Du Plessis (Namibya) 16:28:15

3- Nicola Cleary (İrlanda) 16:34:55

Salomon Cappadocia Ultra-Trail (119 km) Erkekler İlk 3

1- Oğuzhan Emre Singer (Türkiye) 12:20:57

2- Yevhenii Yermolenko (Ukrayna) 12:28:31

3- Salih Bulut (Türkiye) 13:14:06

Salomon Cappadocia Medium-Trail (63 km) Kadınlar İlk 3

1- Aysel Yalaç (Türkiye) 06:02:12

2- Nuray Bulut Göktepe (Türkiye) 06:03:33

3- Lindi Georgiou (Güney Afrika) 06:52:43

Salomon Cappadocia Medium-Trail (63 km) Erkekler İlk 3

1- Owen Davies (Birleşik Krallık) 05:21:59

2- Ryan Farrugia (Malta) 05:45:34

3- Amir Ahmadbeigi (İran) 05:45:41

Salomon Cappadocia Short-Trail (38 km) Kadınlar İlk 3

1- Ekaterina Troshanova (Rusya) 03:22:02

2- Marija Pipiraite Grumbine (Litvanya) 03:49:29

3- Aidana Tulkibek (Kazakistan) 03:50:25

Salomon Cappadocia Short-Trail (38 km) Erkekler İlk 3

1- Mestan Turhan (Türkiye) 02:44:30

2- İrem Can Ayaz (Türkiye) 02:49:23

3- Léo CabroL (Fransa) 02:58:12

Salomon Cappadocia Ultra-Trail Team Games Sonuçları:

Team Games CUT (119 km)

1- TCRA (Türkiye) 12:27:37

2- CAPPADOCIA (Türkiye) 12:40:10

Team Games CMT (63 km)

1- Mersin Running (Türkiye) 06:24:39

2- Vestel RoadRunner (Türkiye) 06:27:14

3- Akkuyurun88 (Türkiye) 06:40:14

Team Games CST (38 km)

1- RRC Run Club1 (Rusya) 03:26:35

2- DFM (Türkiye) 03:48:58

3- Sugar Power (Türkiye) 04:00:57