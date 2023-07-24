Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya’da peribacaları arasında bulunan lavanta bahçelerinde yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor.

KOP Tarımsal Eğitim-Yayım Projesi çerçevesinde uygulanan ’Kapadokya’dan hoş koku ve sağlık yayılıyor’ Projesi ile birlikte Kapadokya’nın doğal coğrafi güzelliğinin de bir bütün oluşturmasıyla yurt dışından ve yurt içinden gelen ziyaretçiler bölgeye yoğun ilgi gösteriyor. Peribacalarının arasında gezen yerli ve yabancı turistler, lavanta bahçelerinde de gezerek, Kapadokya’nın tadını çıkarıyor. Londra’dan Kapadokya’ya gelen İngiliz Mia Ballantyne, Londra Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi okuyorum. Doktora eğitimime 1 yıl ara verdim. Bu süre zarfında Türkiye’yi keşfetmek ve Türkçemi ilerletmeyi istiyorum. Bu coğrafyayı, Kapadokya’yı keşfetmek için buradayım. Kapadokya büyüleyici bir yer. Kapadokya’yı gördükten sonra önceden baktığım fotoğraflar asla burayı yeterince anlatmadığını fark ettim” şeklinde konuştu.

Ballantyne, “Buraya geldiğimde bölgedeki insanlar çok samimi karşıladılar ve güzel bir misafirperverlikleri var. Kasabada arkadaşlar edindim. Kapadokya’da bulunduğum için mutlu ve sevgi doluyum. Gördüğünüz üzere lavanta topladım. Topladığım bu lavantaları arkadaşlarımla birlikte krem, kozmetik, aromaterapi alanlarında kullanacağız. Tıbbi ve hoş kokulu bitki olan lavanta Kapadokya bölgesi ile de ayrı bir bütünlük oluşturduğunu düşünüyorum. Ayrıca ilgisi olan herkesin bu bölgeyi görmesi gerekiyor” dedi.