Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Avrupalı turistler ile birlikte Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Mahallesi’nde bölgenin turizme kazandırılması amacıyla sıcak hava balonu turunu başladı. Başkan Büyükkılıç; "Yönümüzü Erciyes’imize, Kayseri’mize çevirdik, şuanda gerçekten harika bir ortam, Soğanlı Vadisi’ndeyiz” dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Avrupalı turistler ile birlikte Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Mahallesi’nde bölgenin turizme kazandırılması amacıyla sıcak hava balonu turunu başladı. Başkan Büyükkılıç; "Yönümüzü Erciyes’imize, Kayseri’mize çevirdik, şuanda gerçekten harika bir ortam, Soğanlı Vadisi’ndeyiz” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Kapadokya’nın giriş kapısı olarak nitelendirilen, tarihi kaya kiliseleri ve peri bacaları ile doğa harikası Soğanlı Bölgesi’ni turizme kazandırmak için girişimlerini sürdürürken, vadide balon uçuşlarını da başlattı. Vali Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kadim kentin sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikleri tüm dünyaya tanıtmak için el birliği ile başlattıkları turizm atağının ilk meyvelerini almaya başladı. Yeşilhisar ilçesinde Soğanlı Vadisi’nin olduğu bölgede Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek’in girişimleri sonucu balon uçuşları başladı. Büyükkılıç ve Çiçek sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bölgeye giderek gerçekleştirilen balon uçuşuna katıldı. Soğanlı Vadisi’nde balon uçuşlarını başlatan Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek’e, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve firma yetkilileri de eşlik etti. Soğanlı Vadisi’nin eşsiz manzarasında balonla havalanan Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek gün ışırken muhteşem manzaraya sahip bölgeyi gökyüzünden incelediler ve yapılacak yatırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Balon uçuşu esnasında açıklamalarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’e desteklerinden dolayı teşekkür ederek, Ayağımızın yerden kesildiği Soğanlı Vadisi’ndeki ortamda biraz sonra güneşin doğuşunu izleyeceğiz. Yönümüzü Erciyes’imize, Kayseri’mize çevirdik, şu anda gerçekten harika bir ortam, Soğanlı Vadisi’ndeyiz. Yapılan çalışmaları Sayın Valimiz paylaştılar. İnşallah el ele, gönül gönüle birlikte Soğanlı’mızı daha iyi noktalara taşımak için çalışacağız” dedi.

Vali Çiçek: "Kayseri sadece yeryüzünde değil gökyüzünde de çok güzel"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise başlattıkları turizm seferberliği dolayısıyla Kayseri’nin gidilmedik yerini bırakmamaya çalıştıklarını dile getirerek; “Arkadaşlarımızla beraber başlattığımız turizm seferberliği dolayısıyla Kayseri’nin gidilmedik yerini bırakmamaya çalışıyoruz. Kayseri sadece yeryüzünde değil, gökyüzünde de çok güzel. Biz gökyüzünden de Kayseri’yi tanıtmak istiyoruz. İstiyoruz ki Kapadokya’nın hemen yanı başında görülmemiş vadilerin turizme kazandırılarak sadece Kayseri için değil Türkiye Cumhuriyeti’nin turizmine çok büyük katkısı olacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu. Balonların bir Türkiye klasiği olduğunu ve Kayseri’de olmazsa yarım kalacağını belirten Vali Çiçek, balon uçuşlarını gerçekleştiren işletme yetkililerine teşekkür etti.

Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a da teşekkür ederek; “Geldiğimden beri gördüğüm, o da Soğanlı’ya sevdalı diyebilirim ve bu sevdasının sonucunda da projesini, burayla ilgili bütün çalışmalarını tamamlamış. Valilikle de biz karşılıklı birbirimize destek olarak ihalelerimizi yaptık. Bunu iddialı söylüyorum, önümüzdeki yaz bambaşka bir Soğanlı olacak. Çünkü Büyükşehir Belediye Başkanıma güveniyorum, Kültür Müdürüme güveniyorum, Yeşilhisar Belediye Başkanıma ve ekip ruhuna inanıyorum. Biz buraya inandık ve Cenab-ı Allah bu kadar çalışmamızın, emeklerimizin karşılığını verecektir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan bölge, Avrupalı turistlerin de ilgi odağı olmaya başladı. İsveç’ten bisiklet ile yola çıkan Mikael Strandberg, kızları Eva ve Dana ile birlikte balon uçuşuna katıldılar. Mikael Strandberg, Vali Çiçek’in sorusu üzerine Soğanlı bölgesini ‘fantastik’ olarak nitelendirdi. Başkan Büyükkılıç ise İsveçli turistlerle yakından ilgilenerek, günün anısına fotoğraf çekindi. Mikael Strandberg, kızları Eva ve Dana ile birlikte İzmir’den bisikletleri ile Nevşehir Kapadokya’da son bulacak bir yolculukta günlük ortalama 50 kilometre yol kat ediyorlar. Gün sonunda çadırlarında konaklıyorlar. Mikael Strandberg daha önce de kuzey kutupları gibi dünya da birçok bölgeyi dolaşarak kayda aldı.