Dünyanın ve Türkiye’nin önemli kültür ve inanç turizminin merkezlerinden olan Kapadokya bölgesi son günlerde ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Dünyanın ve Türkiye’nin önemli kültür ve inanç turizminin merkezlerinden olan Kapadokya bölgesi son günlerde ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Yılın on iki ayı misafirlerini ağırlayan Kapadokya bölgesi özellikle Ağustos ayında ziyaretçilerin akınına uğruyor. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Kapadokya bölgesinde bulunan ören yerlerinin girişinde metrelerce turist kuyruğu oluştu. Sabahın ilk ışıkları ile havalanan sıcak hava balonları ile bölgeyi gökyüzünden izleyen turistler, ilerleyen saatlerde de Kapadokya’nın masalsı vadileri ve peribacaları arasında tarihe tanıklık ediyor. Kapadokya bölgesinde en çok ziyaret edilen ören yerlerinin başında gelen Göreme Açık Hava Müzesi de son günlerde ziyaretçi akınına uğradı. Bir vadi niteliğinde olan Göreme Açık Hava Müzesi, kaya blokların içerisine oyulmuş kiliseler, şapeller, yemekhaneler ve oturma mekânları turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Göreme Açık Hava Müzesi içerinde bulunan, Kızlar ve Erkekler Manastırı, Aziz Basileus Kilisesi, Elmalı Kilise, Aziz Barbara Kilisesi, Yılanlı Kilise, Karanlık Kilise, Çarıklı Kilise ve Tokalı kilise ziyaretçiler tarafından gezilebiliyor. Göreme Açıkhava Müzesi 6 Aralık 1985 tarihinden bu yana doğal ve kültürel varlık olarak UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor.