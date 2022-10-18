Nevşehir’de sıcak hava balonlarından biri, iniş sırasında kaza yaptı. Kazada 2’si ağır 5 kişinin yaralandığı öğrenilirken bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Kaza ile ilgili ilk açıklama firma yetkilisi Abdullah İnal’dan geldi. İnal, "İniş yaparken iniş pozisyonunu alamayan misafirlerimiz sepetten düştü. Şu an için yaralılarımız var" dedi.

Nevşehir’de sıcak hava balonlarından biri, iniş sırasında kaza yaptı. Kazada 2’si ağır 5 kişinin yaralandığı öğrenilirken bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Kaza ile ilgili ilk açıklama firma yetkilisi Abdullah İnal’dan geldi. İnal, "İniş yaparken iniş pozisyonunu alamayan misafirlerimiz sepetten düştü. Şu an için yaralılarımız var" dedi.

Edinilen bilgiye göre sabah erken saatlerde Göreme beldesinden havalanan sıcak hava balonlarından bir tanesi, Kavak beldesi yakınlarında iniş yaptığı sırasında rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle sert iniş yaptı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

"İniş pozisyonunu almayanlar sepetten düştü"

Kaza ile ilgili açıklamalarda bulunan Firma Yetkilisi Abdullah İnal, "Bu sabah balonumuz Zelve tarafından kalkış yaptı, Kavak’a iniş yaptık. İniş yaparken iniş pozisyonunu alamayan misafirlerimiz sepetten düştü. Şu an için yaralılarımız var, 5 yaralı gibi gözüküyor. Valiliğimiz, sivil havacılığımız, kaza kırım ekibimiz burada. Şu an verebileceğimiz bilgiler bu şekilde" dedi.

Bölgede UMKE, AFAD, sağlık ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.