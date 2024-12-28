UNESCO Dünya doğal ve kültürel miras listesinde yer alan ve yılda 4 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayan Kapadokya bölgesinde yeni yıl için tedbirler artırıldı. Nevşehir Valisi Ali Fidan Kapadokya bölgesinde doluluk oranın yüzde 90’ı geçtiğini belirterek, yılbaşı gecesi 115 uygulama noktasında 1618 personelin denetim ve kontrol yapacağını açıkladı.

Vali Ali Fidan, Kapadokya’da yılbaşı için alınan tedbirler hakkında bilgiler verdi. Bölgenin yılbaşında en çok tercih edilen yerlerden birisi olduğunu kaydeden Fidan, “Kapadokya tarihi ve kültürel zenginliği ile ülkemizin ve dünyanın en önemli kültür turizmi destinasyonlarından birisi. Yeni yılda da görüyoruz ki; yerli ve yabancı binlerce vatandaşımız yeni yıla Kapadokya’da girmeyi tercih etti. Yine Kapadokya yeni yıl turizminde de en çok tercih edilen bölgelerden birisi oldu. Genel olarak bakıldığında bölgemizde şu anda yüzde 90’lara ulaşan bir doluluk oranı var. Bu doluluk oranının yeni yıl yaklaştıkça daha da artacağını düşünüyoruz. Bundan da görüyoruz ki vatandaşlarımız, yeni yıla Kapadokya’da girmeyi tercih ediyor, yeni yıl coşkusunu, güzelliklerini burada deneyimlemek istiyor. Kapadokya’da turizm yılın 12 ayında da devam ediyor. Kapadokya yılın her mevsiminde güzel, her ayında güzel. Bu da verilerimize yansıyor” şeklinde konuştu.

Kapadokya bölgesinde yeni yıla girecek olan misafirler için gerekli her türlü tedbiri aldıklarını söyleyen Nevşehir Valisi Ali Fidan, yılbaşı öncesi ve yılbaşı gecesi 115 uygulama ve denetleme noktasında bin 618 jandarma ve polisin görev yapacağını söyledi. Yapılacak denetimlerde ayrıca 3 dron ve 7 özel eğitimli köpekler de yeni yıl denetimlerine katılacak