Nevşehir’in Kayaşehir bölgesinde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde düzenlenen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Nevşehir’in Kayaşehir bölgesinde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde düzenlenen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

2022 yılı Ulusal Afet Planı çerçevesinde Nevşehir’de UMKE ekipleri tarafından İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, 112 Acil Servis, Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin yanı sıra diğer destek ekiplerinin katılımıyla saha tatbikatı gerçekleştirildi. Gerçeğini aratmayan tatbikatta Kayaşehir’de iki farklı noktada göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için zamanla yarışıldı. Olay yerine ilk etapta UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin de geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede göçük altında kalan yaralı işçiler, ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.

Tatbikatı yöneten İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Kayacan, “2022 yılı devletimiz tarafından afet yılı ilan edildi. Bu nedenle biz de bir tatbikat yapmak istedik. Tatbikatımız Kayaşehir’de gerçekleşti. Senaryo kazı çalışması yaparken iki çalışanın göçük altında kalması. Ekiplerimiz bilgi geldikten sonra süratle hareket ederek en yakın sağlık tesisine ulaştırmak adına gerekli çalışmayı paydaşlarla birlikte yaptık. Ülkemiz son yıllarda sürekli sel, yangın gibi afetlerle karşılaşıyor. Afette kusursuz şekilde görevimizi yapmak adına eğitim ve tatbikatlara katılarak kendimizi hazır halde bulundurmak istiyoruz. Tatbikata 76 kişilik ekip katıldı" dedi.

Kapadokya bölgesinde bir farklılık olmasını istediklerini söyleyen Kayacan, "Bölgemizde yangın, sel gibi afetler oluyor ancak göçük çok nadiren oluyor. Bu nedenle Kayaşehir’de bir göçük olayını değerlendirmek istedik” şeklinde konuştu.