UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Kapadokya’yı 10 ayda 675 bin turist, sıcak hava balonları ile kuş bakışı görme fırsatı buldu.

Doğal kaya oluşumu ve peribacalarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastır, şapel ve kiliseleri, ilginç yer altı ve yer üstü şehirleri ile Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistler sıcak hava balon turlarına büyük ilgi gösteriyor. Sıcak hava balon turları sabahın erken saatlerinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kapadokya Slot Merkezi’nin izni ile olumlu hava şartlarda yapılıyor. 206 günde 27 bin 870 sıcak hava balonu, 675 bin 551 yolcusu ile gökyüzüne yükseldi. Sıcak hava balon turlarında 2023 yılına göre yüzde 10’luk bir artış kaydedildi. Açıklanan verilere göre tüm zamanların da rekoru kırılmış oldu.

Kapadokya bölgesinin en önemli etkinliklerinden birinin sıcak hava balon turları olduğunu söyleyen Nevşehir Valisi Ali Fidan, Kapadokya’da bu yıl 10 aylık süreçte yaklaşık 675 bin turistin sıcak hava balon turlarına katıldığını belirtti. Yerli ve yabancı turistlerin bu turlara rağbet gösterdiğini belirten Vali Fidan, "Geçen yıl ile bu yılı mukayese ettiğimizde 2023 yılının 10 ayında 615 bin kişinin balona bindiğini görüyoruz. Bu yılın 10 ayında ise yaklaşık 675 bin kişi balona binmiş durumda. Geçen yılın tamamını kıyasladığımızda bu yılın 10 ayında balona binen kişi sayısının yaklaşık yüzde 10 arttığını görüyoruz. Sıcak hava balon uçuşlarında 700 bin gibi bir hedefimiz vardı. İnşallah sene sonunda rahatlıkla 700 binin üzerinde rakama ulaşacağımızı öngörüyoruz" dedi.

"Nevşehir-İzmir uçak seferleri başladı"

Vali Fidan, Nevşehir Kapadokya Havalimanı’nı ise geçen yılın 10 ayında 500 bin yolcu kullanırken, bu yılın aynı döneminde bu sayının yaklaşık 630 bine çıktığını söyledi. Vali Fidan, "9 Kasım itibarıyla İzmir’den özel hava yolu şirketi tarafından Nevşehir’e doğrudan uçuş başlatıldı. Şu an İzmir-Nevşehir, Nevşehir-İzmir haftada 2 gün karşılıklı uçuşlar başladı. Bu uçuşlarla rakamların daha da yukarılara çıkacağını öngörüyoruz" diye konuştu.

Turizmci Mehmet Dinler, ekim ayı sonu itibarıyla açıklanan verilerle yaklaşık 680 bin yolcunun Kapadokya semalarında sıcak hava balonları ile süzüldüğünü ifade ederek, "Bu veriler tüm zamanların açıklanan en güçlü verisi. Yıl sonuna kadar 220 gün uçabilir gün sayısına eriştiğimizde hedef koyduğumuz 700 bin yolcu sayısına ulaşmış, hatta geçmiş olacağız” dedi.