Nevşehir’de 8 şehirden getirilen 120’yi aşkın süs kuşunun yer aldığı Kapadokya Süs Kuşları Festivali, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Nevşehir’de 8 şehirden getirilen 120’yi aşkın süs kuşunun yer aldığı Kapadokya Süs Kuşları Festivali, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Kavak beldesinde düzenlenen Kapadokya Süs Kuşları Festivali’nde kafeslerde beğeniye sunulan kuşlara bölge halkı büyük ilgi gösterdi. Organizasyonu gerçekleştiren Özkan Kayagözü, süs kuşları yetiştiren kişileri bir araya getirmeyi amaçlayan festivale ilginin yoğun olduğunu belirtti. Kayagözü, "Nevşehir’in Kavak beldesinde böyle bir güzel organizasyon ile bu işe gönül veren arkadaşları bir araya getirdik. Daha önceden Sivas, Çorum, Kayseri’de bu tür organizasyonlar yaptık. Geçen yıl Tekirdağ Çorlu’ya kadar gittik. Bu işin anavatanı Bursa ve Çorlu tarafı. Oradan bu tarafa gelip, buradan da oralara giderek, dostluğumuzu bu şartlarla pekiştirmek amacındayız. İlgi oldukça yoğun. Kar amacı gütmeden tamamen dostane ilişkiler düzeyinde bir çalışma. Arkadaşlar 8 ilden geldi. Bazı arkadaşlar diğer kümesleri ziyarete gittiler ama sabah saatlerinde oldukça yoğunluk vardı" dedi.

Festivale 5 süs kuşu ile birlikte katılan Neşet Özge, "Arkadaşımızın düzenlediği festivale katıldık. Kafeslerde 5 kuşum var. Buhara kuşu besliyorum. Buhara kuşları iri bacaklı olur ve göğsü şişer. Bunlar 2 bin TL’den 5 bin TL’ye kadar alıcı buluyor" şeklinde konuştu.

Adana’nın Pozantı ilçesinden katılan süs kuşu yetiştiricisi Mahmut Dal da, süs kuşu yetiştiriciliğinin başka bir sevgi olduğunu belirterek, “Adana Pozantı’dan buraya kuş sevdası için geldim. Bu bir hayat tarzı, insanın hayatından veya en değerli olan zamanından kendine ayırabildiği kadarıyla bu kuşlara bakmaya çalışıyoruz. Daha üzeri yok. Bu bir sevgi. Başka şehirlere de gidiyorum. Buhara kuşları, Depreşler, Akbaş Depreşler, Düz Depreşler cinsi kuşlar yetiştiriyorum” ifadelerini kullandı.

Mehmet Şengüzel isimli süs kuşu yetiştiricisi ise, “Bu süs kuşlarını kendim büyüttüm. Bu gördüğünüz iki yaşında dişi kuşu. En büyük özelliği ise insana daha yakın olması” diye konuştu.

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinden festivale katılan Ömer Kavak isimli süs kuşu yetiştiricisi de, “Derinkuyu ilçesinde oturuyorum. 24 yaşındayım. Kuşları kendimiz yetiştiriyoruz. Buhara cinsi süs kuşlarının en büyük özellikleri tepelerinin ve paçalarının büyük olması ve vasıflı olması. Bu durum kuşun değerini artırıyor. 3-7 bin TL arasında fiyatları değişiyor. Özellikle İran’a gönderiyoruz. Çeşitli ülkelerden de talep oluyor. Bu kuşları kendimiz üretiyoruz. Daha önceden Samsun, Sivas, Kayseri’ye gittik. Süs kuşları ilgi görüyor festivallerde. Atbaş kafa gözü, Devkeş, Buraha, Buhara, Deve Tüyü, Siyah ve Beyaz Devkeş türleri bulunuyor. Bu işe gönül verdik” dedi.