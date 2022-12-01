1 Aralık Romanya Milli Günü nedeniyle Kapadokya’da sıcak hava balonları Romanya Bayraklarıyla havalandı.

1 Aralık Romanya Milli Günü nedeniyle Kapadokya’da sıcak hava balonları Romanya Bayraklarıyla havalandı.

Romanya’nın Nevşehir-Kayseri Fahri Konsolosu ve Royal Balloon Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dinler, Romanya’nın Milli Gününü sıcak hava balonlarına Romanya bayrağı asarak kutladı.

Göreme beldesinden havalanan balonlar, peribacaları ve vadilerin üzerinde Romanya Bayraklarıyla birlikte süzüldü.

Romanya Fahri Konsolosu Mehmet Dinler, “Romanya’nın Milli Günü kutlu olsun. Türkiye ve Romanya köklü geçmişe sahip dost ve stratejik ortak ülkeler. Biz de bu sabah balonlarımızı Romanya bayraklarıyla donattık. Gerek NATO’da gerekse Karadeniz Ticaret ve İşbirliği Örgütü’nde Romanya ve Türkiye birbirini destekleyen ve kollayan ülkeler olmuştur" diye konuştu.