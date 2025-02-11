Pers dilinde ‘Güzel Atlar Ülkesi’ anlamına gelen Türkiye’nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya’da olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal olunca turistler eşsiz vadileri at, atv ve deve ile gezdi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki Kapadokya bölgesinde düzenlenen sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle 1 haftadır yapılamıyor. Kapadokya’nın doğal güzelliklerini görmek için dünyanın dört bir yanından gelen turistler; sıcak hava balon turları iptal olunca, Kapadokya’nın eşsiz vadilerini at, atv ve deve ile gezdi. Kapadokya tatili için Isparta’dan gelen Nehir Kodal ve Enes Aslan çifti hayatlarında ilk defa deveye bindiklerini söyledi. Deve turu yapmanın çok güzel bir duygu olduğunu söyleyen çift, "Hem deve turu, hem de Kapadokya muhteşem" şeklinde konuştu. Deve işletmecisi Osman Kaplan, "Gelen turistler genellikle kış aylarında develer üşüyor mu diye soruyorlar. Develerimiz burada doğup büyüdüğü için bu iklime alışık. Ayrıca üşemesinler diye de üzerlerine keçi kılından yapılan kilimleri örtüyoruz" dedi.

Deve ile fotoğraf çekmek 200, tur atmak 400 TL

Turistlerin develer ile fotoğraf çektirdiklerini ve kısa tur yaptıklarını söyleyen Kaplan, "Kış aylarında genellikle Endonezya, Malezya gibi bölgelerden geliyorlar. Şu anda develere ilgi baya fazla. Deve üzerinde fotoğraf çektirmek 200 TL. Misafirlerimiz deve üzerinde kısa tur yapmak isterlerse o da 400 TL" ifadelerini kullandı. Kapadokya’nın karla kaplı vadilerini atv araçları ile dolaşan Eren Erdoğan da Kapadokya bölgesine üçüncü kez geldiğini ancak Kapadokya’nın kışın daha güzel olduğunu söyledi. Manisa’nın Soma ilçesinden gelen Gamze Nur ve Anıl Yavaş çifti de Kapadokya bölgesine ilk defa geldiklerini söyledi. Bölgeyi atv araçları ile gezdiklerini söyleyen Yavaş çifti "Kapadokya’nın eşsiz manzarası herkese çok çekici geliyor. Biz de ilk defa geliyoruz. Özellikle de bölgeyi atv araçları ile dolaşıyoruz. Kapadokya’yı herkes gelip görmeli" ifadelerini kullandı.