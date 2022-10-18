Nevşehir’de sıcak hava balonlarından biri, iniş sırasında kaza yaptı. Kazada 2’si ağır 5 kişinin yaralandığı öğrenilirken bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

Nevşehir’de sıcak hava balonlarından biri, iniş sırasında kaza yaptı. Kazada 2’si ağır 5 kişinin yaralandığı öğrenilirken bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre sabah erken saatlerde Göreme beldesinden havalanan sıcak hava balonlarından bir tanesi, Kavak beldesi yakınlarında iniş yaptığı sırasında rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle sert iniş yaptı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2’si ağır 5 kişi yaralandı. Bölgeye UMKE, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, kurtarma çalışması başladı.