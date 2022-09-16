Nevşehir’in Göreme ilçesinde meydana gelen ATV kazasında 1 turist hayatını kaybetti.

Nevşehir’in Göreme ilçesinde meydana gelen ATV kazasında 1 turist hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kapadokya bölgesine tatil yapmak için gelen Hindistanlı kadın turist Kulkarni Paurnima Daso (48), kiraladığı ATV motoru ile bölgeyi gezerken uçurumdan düştü. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kafasını taşa çarparak ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı turist, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.