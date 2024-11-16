Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen "At Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.

Pers dilinde "Güzel Atlar Diyarı" olarak bilinen Kapadokya bölgesinde bu yıl ilki düzenlenen At Festivali’nde güzel atlar görücüye çıktı. Ürgüp Belediyesi tarafından bu yıl birincisi düzenlenen ‘At Festivali’ renkli görüntülere sahne oldu. Festival alanına akın eden vatandaşlar birbirinden güzel atları hem yakından gördü, hem de binme fırsatı yakaladı.

Festivale atıyla İngiltere’den gelen Katı Hurri, "Kapadokya gerçekten çok güzel bir yer. İlk defa geliyorum. Burada birbirinden güzel atlar var. Bu gün atım ile Kapadokya bölgesinde safari yaptım. Gerçekten çok eğlenceliydi. Gelecek yıl tekrar gelmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

At güzellik yarışmasına 12 yaşındaki Hollanda ırkı Frezen cinsi Zaus isimli atıyla katılan Asiye Karaca, “Bu yıl ilk defa düzenlenen bir yarışma. Atçılık için çok güzel bir aktivite. Umarım her yıl düzenlenir. Biz de güzel atlarımız ile yarışmaya katıldık. Zaus ile derece bekliyorum” dedi.

Kayseri’den Hektor isimli atı ile festivale katılan 9 yaşındaki Bahar Bayır da, yaklaşık 1 buçuk yıldır ata bindiğini söyledi. Bayır, “Ata binmeyi öğrenmem için abim ve ablalarımın çok etkisi oldu. Ata binmek hem neşenizi artırır, hem de spor yapmış olursunuz. Atların da duyguları var. Üzerine binince, üstündekini bilir, bazen sinirlenir, kızar, üzülür, mutlu olur. Yanlış yaptığında hatasını anlar" dedi.

Yarışma koordinatörü Özgür Peştanyalı da yaptığı açıklamada, "Bugün yapılacak at güzellik yarışmasında kategorileri belirledik. 4 kategoride sporcular ile birlikte bir puanlama usulü yapacağız. Yarışmaya toplam 33 at katılacak" dedi.

Özenle hazırlanan atlar daha sonra belirlenen jüri karşısına çıktı. Yapılan yarışmada Frizyan kategorisinde Zeus, Arap at kategorisinde Köroğlu, Pintoda ise Hidalgo isimli atlar birinci oldu.