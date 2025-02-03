Pers dilinde ‘Güzel Atlar Ülkesi’ anlamına gelen Türkiye’nin önemli kültür turizm merkezlerinden olan Kapadokya’nın doğal güzelliklerini görmek için dünyanın dört bir yanından gelen turistler, bölgede yapılan at turlarına yoğun ilgi gösteriyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Kapadokya, peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, yer altı ve yer üstü yerleşim alanları, kayadan oyma tarihi manastırları, kiliseleri ve sıcak hava balon ve at turlarıyla ziyaretçilerini cezbetmeye devam ediyor. Yılda yaklaşık 4 milyondan fazla turistin ziyaret ettiği Kapadokya, son yılların en yoğun turizm sezonunu yaşıyor. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler balon turlarının yanı sıra at turları ile de Kapadokya’yı keşfediyor.

Son yıllarda at turlarına ilginin arttığını söyleyen Kapadokya Atçılık Kültür Derneği Başkanı Murat Çiftçi, "Kapadokya atlarına artık dünyada ve Türkiye’de ilgi çok arttı. Özellikle Türkiye’de de Kapadokya’daki at turları gündem olmaya başladı. Özellikle son üç, dört senedir atlar ile Kapadokya’da tur yapıyoruz. İsminden de anlaşılacağı üzere Kapadokya güzel atlar diyarı. Misafirlerimizin vadilerin içerisinde ve peribacalarının arasında atlarla gezmek daha çok hoşlarına gidiyor" dedi. Saatlik, iki saatlik, günlük ve haftalık at turlarının yapıldığını söylenen Çiftçi, "Bir ve iki saatlik at turlarında Kızıl Vadi Rose Vadi, Kılıçlar Vadisi ve Kızlar Manastırı geziliyor. Daha uzun olan günlük ve haftalık turlarımızda ise Kapadokya’nın bütün vadilerini gezilmiş oluyorlar" ifadelerini kullandı.

Kız kardeşinin tavsiyesi ile Kapadokya bölgesine gelen Kanadalı turist Yoshiki Inder, "Kapadokya’ya iki günlüğüne geldim. Tek yapmak istediğim insanlık için en mükemmel ve en eşsiz deneyimleri yaşamak. Bu nedenle Kapadokya’dayım. Dün yer altı şehirlerini ve mağaraları gezdim. Bu gün sabah da balona bindim. Şimdi ise at ile Kapadokya’yı gezmeye devam ediyorum. Şu an kendimi padişahlar gibi hissediyorum. Umarım ne dediğimi anladınız. Bu turu sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.