Erciyes Teknopark ve Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Kapadokya Uluslararası IP (Intellectual Property/Fikri Mülkiyet) Günleri etkinliğinin yedincisi düzenlendi.

Erciyes Teknopark ve Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Kapadokya Uluslararası IP (Intellectual Property/Fikri Mülkiyet) Günleri etkinliğinin yedincisi düzenlendi.

Bu sene yedincisi düzenlenen Kapadokya Uluslararası IP Günleri 2022 etkinliği ile Türkiye’nin fikri mülkiyet hakları konusundaki sorunları konunun profesyonelleri tarafından paylaşılırken, yaşanan süreçler sektör temsilcileri tarafından örnek olaylar ile irdelendi.

İki tam gün boyunca süren, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ile ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katıldığı etkinlikle ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç şunları söyledi: ” Ülkemizin Fikri Mülkiyet Hakları konusunda oturmuş bir sisteme sahip olmasını Erciyes Teknopark ve Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi olarak oldukça önemsiyoruz. Konuya verdiğimiz önemle Kapadokya Uluslararası IP Günlerinin artık geleneksel hale getirerek bu yıl yedincisini düzenledik. Yaşadığımız dönemde teknolojideki ilerleme ve yenilik içeren çalışmalar ülkelerin ekonomik açıdan kalkınmalarındaki en önemli güç olarak yerini almışken, fikri mülkiyet korumasının daha güçlü şekilde yapılması buluşları teşvik ederek ekonomik büyümeye ivme katmaktadır. Bu nedenle son yıllarda teknolojiyi koruma isteğinin artmasıyla beraber, pek çok ülke fikri mülkiyet kanunlarını güçlendirmek adına önemli çalışmalar yapmaktadır. Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi, Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen ve teknolojik bilgi içeren buluşlarının patentlenmesi ve ticarileştirilmesine dair çalışmalarını sürdürmektedir. Üniversitemize hak sahipliğindeki patent başvurularından 49 tanesi tescil edilmiş olup, bu başvurulardan 9 tanesi Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi vasıtası ile lisanslanmış, 2 tanesi devir yoluyla ticarileştirilmiştir. Bu devirlerden birini özellikle vurgulamak isterim ki; hem üniversitemiz hem ülkemiz adına gurur kaynağı olan ve Prof. Dr. Aykut Özdarendeli hocamız liderliğinde geliştirilen, “Covid-19 ’a karşı Rekombinant Aşı Adaylarının Geliştirilmesi” başlıklı TURKOVAC Aşı Patenti üniversitemiz aşı geliştirme merkezinde geliştirilmiştir. Üniversite hak sahipliğindeki patentini ilk defa ihale yoluyla ticarileştirmesiyle ve yine üniversitemiz hak sahipliliğindeki bir başka patentini kendi TTO’su olan Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi’ne (ETTO) lisanslayarak ETTO tarafından ABD, Almanya ve Avusturya’ya patentli ürün ihracatıyla birnevi teknoloji transferi gerçekleştirerek fikri haklar alanında ilkleri başaran Üniversitemiz aşı buluşunun fikri ve sınai haklarını TÜSEB’e devir ederek patent başvurusu öncesinde know-how transferi gerçekleştirmiştir.”

Kapadokya Uluslararası IP Günleri 2022 etkinliğinin ekosisteme değerli katkılar sağlayacağına inandıklarını aktaran Kılıç, “Teknoloji transferinin en önemli basamağı olan Fikri/Sınai Mülkiyet Hakları süreçlerinin siz değerli sektör uzmanları tarafından değerlendirileceği, teknoloji transfer ofisi profesyonellerinin yaşadığı problemlerin tartışılarak çözümlerin aranacağı Kapadokya Uluslararası IP Günleri 2022 etkinliğimizin ekosisteme değerli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Kapadokya Uluslararası IP Günleri 2022 etkinliğine tüm Türkiye’den 26 farklı üniversite teknoloji transfer ofisi ile 12 farklı kurum ve kuruluştan çok sayıda fikri mülkiyet hakları profesyoneli katılım göstermiştir. Fikri mülkiyet hakları ile ilgili bilincin oluşması, üniversitelerde oluşturulan fikri/sınai mülkiyetin patentlenmesine müteakip bu buluşların ticarileştirilerek milli ekonomiye katkı sağlanması adına faaliyetlerimiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.