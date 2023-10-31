Kapadokya-Kültepe-Koramaz Tarih, Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı Tarihçi Yazar Halit Erkiletlioğlu; dernek olarak yapılan 16 çalışmayı cumhuriyete armağan ettiklerini söyledi.

Dernek binasında açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Tarihçi Yazar Halit Erkiletlioğlu derneğin; Kapadokya bölgesi, Kültepe ören yeri ve Koramaz Vadisi özelinde tarihi ve kültürel anlamda çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Dernek üyeleri tarafından yapılan çalışmaları cumhuriyetin kuruluşunun 100 yılı olması nedeniyle cumhuriyete hediye ettiklerini kaydeden Erkiletlioğlu; "Dernek, 2021 yılında akademisyenler, tarihçiler, araştırmacılardan oluşan gönüllü katılımcıların bir araya gelmesi ile Kayseri’de kurulmuştur. Anadolu’da Cumhuriyet öncesi dönemde büyük bir kültür soygunu söz konusudur. Başta Avrupa ve Amerika olmak üzere birçok ülke gerek satın alarak gerekse başka isimler altında Anadolu’nun geçmişinden günümüze ulaşan paha biçilmez eserleri yurt dışına kaçırmışlardır. Anadolu’da tarihin, kültürün ve sanatın değerlenmesi ve korunmaya başlaması ancak Cumhuriyetle mümkün olmuştur. Cumhuriyetten önce sıradanlaşan arkeolojik talan Cumhuriyetle birlikte bir anda kesilmiştir. Üstelik Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tam bir tarih ve sanat sevdalısı olması bu süreci oldukça hızlandırmıştır. Atatürk’ün cumhuriyetin ilanından sonraki ilk emirlerinden birisi Anadolu’daki arkeolojik araştırmalara önem verilmesidir. Tarihle bu kadar yakından ilgilenen ve Cumhuriyeti kurmakla tarihe ölümsüz bir imza atan bu büyük lidere İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi Yahya Kemal’in başkanlığında toplanarak oy birliğiyle fahri müderrislik vermiş ve Gazi, 19 Eylül 4923 tarihinden itibaren artık tarih alanında Prof. Dr. Mustafa Kemal olmuştur. Nitekim tarihle ilgili olarak, Kültepe kazılarının ilk defa resmi olarak Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tahsin Özgüç başkanlığında 1948 yılından itibaren yapılmaya başlanması, Kapadokya’nın UNESCO Dünya Miras Listesine 1986, Kültepe’nin 2015 yılında aynı listeye girmesi ve Koramaz Vadisi’nin UNESCO Dünya Mirası Aday Listesine 2020 yılında dahil olması yukarıda özetlenen tabloyu doğrulamaktadır. Bu yıl yüzüncü yaşını kutladığımız genç cumhuriyetimize biz araştırmacılar, tarihçiler ve akademisyenler olarak çok şey borçluyuz ve minnettarız. Bugün arkeolojik araştırmalar yapabiliyorsak, UNESCO Dünya Mirası listelerine dahil olacak mirasları araştırıp sunabiliyorsak, bulduğumuz eserleri Türkiye’deki müzelerde başarıyla sergileyebiliyor ve koruyabiliyorsak bunu en başta cumhuriyete borçlu olduğumuzu düşünüyoruz. Dernek olarak aşağıda belirttiğimiz faaliyet ve eserleri, bizlerin bir parçası olan ve bize göre en anlamlı ve en değerli olan çalışmalarımızı, cumhuriyetin yüzüncü yılı şerefine cumhuriyetimize atfettiğimizi gururla bildirmek isteriz" ifadelerini kullandı.