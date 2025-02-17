Olumsuz hava şartları nedeniyle 13 gündür havalanamayan sıcak hava balonları bu gün de havalanmadı. Kapadokya bölgesindeki olumsuz hava şartları nedeniyle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kapadokya Slot Merkezi sıcak hava balonlarının uçuşlarına bu gün de izin verilmedi. Kapadokya’da gökyüzü 14 gündür boş kaldı.

Sabahın erken saatlerinde uçuş için hazırlanan sıcak hava balonları, uçuş iptalinden sonra tekrar toplandı. Uçmak ve balonları seyretmek için uçuş alanına gelen turistler de otellerine dönmek zorunda kaldı. UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras listesinde yer alan ve Türkiye’nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya’da ortalama 250 gün yapılabilen uçuşlar mevsim şartlarına göre rüzgar, sis ve yağış nedeniyle zaman zaman gerçekleştirilemiyor. Kapadokya bölgesinde günlük 156 sıcak hava balonunun uçuşuna izin verilirken, yapılan uçuşlarda yaklaşık 3 bin 500 yerli ve yabancı turist Kapadokya bölgesini gökyüzünden izleme fırsatı buluyor. Sıcak hava balon uçuşları; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne bağlı Nevşehir Kapadokya Slot Merkezinin değerlendirmesi sonucu hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor. Sıcak Hava Balon Pilotu Tolga Eke yaptığı açıklamada; "Kapadokya bölgesinde bu gün de rüzgar nedeniyle Ne yazık ki Kapadokya bu gün hava şartları balon uçuşlarına izin vermedi. 14 gün balon uçuşları iptal edildi. Olumsuz hava şartlarından dolayı 14 gündür uçamıyoruz. Sivil havacılık genel müdürlüğü ilgili web sayfalarında raporları yayınladı. Bizde uçuşlarımızı iptal ettik. Halbuki uçuşlarımız için sabahın erken saatinde hazırlanmıştık. Tüm misafirlerimiz tekrar otellerine geri dönüyor" şeklinde konuştu. ABD’den gelen Dominikli Turist Florencei Teresa Moore Medina; "Sabah erken saatlerde bu güzel şöleni yaşamak için kalktık. Fakat uygun olmayan hava şartları nedeniyle uçamıyoruz. Buna rağmen Kapadokya’da bulunmaktan çok mutluyuz" dedi.

Jose Arıstıdes Medina’da açıklamasında; "Kapadokya’yı gökyüzünden balonlar ile seyredeceğimiz için çok heyecanlıydım. Uçamamış olmak bizleri biraz üzdü. Uçmayı çok istiyorduk ama hava şartları buna izin vermedi. Her şeye rağmen yine de burada bulunmaktan çok mutluyuz. Hayatta bazen istediğiniz her şey olmuyor. Burada bulunmak, bu güzel ülkeyi gezmekten çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Yılbaşından bu yana sıcak hava balon uçuşları sadece 21 gün gerçekleştirebildi.