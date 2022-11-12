Kapadokya bölgesinde keşfedilmiş, zaman içinde ülkemizin farklı bölgelerinde de örnekleri bulunan ve Latince isimlerinde ’Kapadokya’ kelimesi geçen çoğunluğu endemik olan bitki çeşitlerini tanıtan ‘Kapadokya Bitkileri Sergisi’ açıldı.

Kapadokya bölgesinde keşfedilmiş, zaman içinde ülkemizin farklı bölgelerinde de örnekleri bulunan ve Latince isimlerinde ’Kapadokya’ kelimesi geçen çoğunluğu endemik olan bitki çeşitlerini tanıtan ‘Kapadokya Bitkileri Sergisi’ açıldı.

Elvan Aydın ve Dr. Kurtuluş Atlı tarafından hazırlanan serginin açılışını Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran yaptı. Sergiyi, öğretmenler Aydın ve Atlı ile birlikte gezerek eserler hakkında bilgi alan Savran, her iki öğretmeni de tebrik etti. Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde açılan ve daha sonra Nevşehir’deki AVM ve okullarda da sergilenecek Kapadokya Bitkileri Sergisi hakkında bilgi veren Elvan Aydın, bu sergi ile özellikle öğrencilerde doğaya yönelik merak ve koruma duygusu uyandırmayı hedeflediklerini kaydetti. Aydın, “Bu sergiyi gezerken bazı bitkileri daha önce gördüğünüzü ama çok da üstünde durmadığınızı fark edecek ve sonrasında belki daha dikkatli olacaksınız. Sahip olduğumuz bu biyolojik zenginlikleri kaybetmemeliyiz. Biyolojik çeşitliliğin sadece var olması ile bile değerli olduklarını hiç unutmamalıyız. Burada bahsi geçen bitkiler sadece Kapadokya bölgesinden isim alanlar. Türkiye’nin geri kalanında da buna benzer yüzlerce hatta binlerce örnek var” dedi.