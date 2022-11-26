Tarihi ve doğal yapısı ile UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Kapadokya bölgesine mevsimin ilk karı yağdı.

Tarihi ve doğal yapısı ile UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Kapadokya bölgesine mevsimin ilk karı yağdı.

Nevşehir’de bu sabah erken saatlerde başlayan kar yağışının ardından Kapadokya bölgesi beyaz örtüyle kaplandı. Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Kapadokya, kar örtüsüyle birlikte eşsiz bir güzelliğe büründü. Her mevsim ziyaretçilerine farklı güzellikler sunan peribacaları, kar yağışı ile kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kapadokya’ya gelirken kar yağışı beklemediklerini söyleyen Havva Esgün, “Kapadokya’ya dün geldik. Normalde karlı bir hava beklemiyorduk. Kar yağdıktan sonra Kapadokya çok güzel görünüyor” dedi.

Bahama Adaları’ndan gelen Joneka Writing de, “Kapadokya’da kar yağışı beklemiyordum. Kapadokya’nın çok sihirli bir güzelliği var. İyi ki gelmişim” şeklinde konuştu.