Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu yıl 11 ilde düzenlenecek olan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin ilk durağı Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali’nde, Atatürk’ün hayal gücü ve vizyonunun tasvir edildiği “Bir Hayalin İnşası” enstalasyonuna Nevşehirliler büyük ilgi gösteriyor.

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında Kültür ve Turizm Bakanlığının özel projesi kapsamında Türkiye’de ilk defa, Atatürk dönemine ait Cumhuriyet Müzesi arşivinden özel olarak seçilen yaklaşık bin adet fotoğraf, yapay zeka uzmanları ve dijital sanatçılar tarafından güncel teknoloji kullanılarak işlendi. Atatürk dönemine ait hatıraları temsil eden ve Cumhuriyet Müzesi’nde bulunan paha biçilmez fotoğrafların yapay zeka teknolojisi ile işlenmesiyle oluşturulan "Bir Hayalin İnşası Dijital Enstalasyonu", Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali kapsamında Avanos Kızılırmak Nehri kenarında sergileniyor. Atatürk’ün hayal gücünün ve vizyonunun tasvir edildiği bir veri heykeli olan enstalasyona Nevşehirliler büyük ilgi gösteriyor.

Atatürk’ün sevdiği şarkılar

Festival çerçevesinde Cumhuriyet’in 100. yıl dönümünde Ata’ya özlemin dile getirildiği bir diğer etkinlik ise Avanos Amfi Tiyatro Açık Hava Sahnesi’nde gerçekleştirildi. Büyük ilgi gören etkinlikte ilk olarak Sinema Genel Müdürlüğü’nün arşivinde bulunan Atatürk görüntüleri canlı enstrümantal müzik eşliğinde ekrana sunulurken, ardından Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu solistleri, Atatürk’ün sevdiği şarkılardan oluşan yaklaşık 60 dakikalık bir repertuarı seslendirdi.