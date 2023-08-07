Nevşehir’de Türkiye Kültür Yolu Festivalleri çerçevesinde gerçekleştirilen ’Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali’ devam ediyor.

Festival çerçevesinde Nevşehir kent merkezinde hafta sonu sergi, söyleşi, çocuk atölyeleri ve tiyatro etkinlikleri gerçekleştirildi. Festivalin ilk günü, kent merkezinde restorasyonu tamamlanarak bir süre önce turizme açılan Meryem Ana Kilisesi’nde Refik Anadol ’Rönesans Rüyaları Dijital Sergisi’ açıldı. Sergi festival boyunca açık kalacak. Festivalin ilk günü Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde ’Kaptan Pengu ve Arkadaşları’ adlı çocuk tiyatrosu sahnelendi. Tiyatro öncesinde ise Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi bahçesinde oluşturulan etkinlik alanında ise yine çocuklar için Kum Boyama Atölyesi, Mozaik Atölyesi, Puzzle Atölyesi ve Cam Boyama Atölyeleri ile Planeteryum Çadırı açıldı. Festivalin ikinci gününde TÜİK Meydanı’nda Gezici Kütüphane Çocuk Şenliği start aldı. Aynı gün Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde çocuklar için Ege ile Gaga tiyatro gösterisi sunuldu. Sergilerden renkli bando gösterilerine, çocuk etkinliklerinden klasik, pop, alternatif rock konserlerine kadar binlerce kişi şehrin dört bir yanında kültür sanatla buluşmanın keyfini yaşıyor. Festival bünyesinde dün Avanos Meydanı’nda düzenlenen kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. Avanos Amfi Tiyatro önü, Nevşehir Belediyesi Kültür Merkezi, Nevşehir TÜİK Meydanı’nda kurulan çocuk etkinlik alanlarında da çocuklar gün boyunca oyun parkurları, yarışmalar ve atölyelerle eğlencenin tadını çıkardı.

Binlerce genç Madrigal ve Hey! Douglas’la coştu

Akşam ise binlerce kişi konser alanlarını doldurdu. Göreme Festival Alanı’nda ilk olarak sahne alan alternatif rock müziğin yükselen gruplarından Madrigal, sevilen şarkılarını izleyicilerle birlikte hep bir ağızdan söyledi. Madrigal’in ardından 70’lerin sevilen şarkılarına yaptığı coverlerla tanınan DJ Hey! Douglas, dinleyicileri coşturdu. Avanos Amfi Tiyatro Açık Hava Sahnesi’nde ise 80’ler rüzgarı esti. Televizyon ekranlarında uzun yıllar sevilerek izlenen ve adeta bir fenomen haline gelen Seksenler dizisinin müzikali sahnelendi. Dizinin ünlü oyuncuları, dönemin sevilen şarkıları ve danslarla Nevşehirliler’e unutulmaz bir gece yaşattı.

Paşabağları Vadisi’nde de solitler Zerrin Naycı ve Suat Kılıç, Türk Sanat Müziği’nin efsane ismi Zeki Müren’in sevilen şarkılarını seslendirdi.