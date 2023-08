Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali, Fotomaraton’dan konserlere, tiyatrodan atölyelere birbirinden her yaşa göre etkinliklerle devam ediyor.

Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali çerçevesinde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, söyleşilerden atölyelere, çocuk etkinliklerinden dijital sanatlara kadar birçok etkinlik Nevşehirliler ile buluşmaya devam ediyor. Festivalin üçüncü gününde, ünlü belgesel yapımcısı ve fotoğrafçı Coşkun Aral, Kapadokya Üniversitesi Ürgüp Yerleşkesi’nde fotoğraf meraklılarıyla bir araya geldi. Aral, festivalin ilk gününde başlayan Fotomaraton etkinliğiyle doğal güzelliklerle bezeli bölgenin fotoğraflandığını belirtti. Fotomaraton’a yaklaşık 450 kişinin katıldığına dikkat çeken Aral, ”Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen meslektaşlarımız, bu olağanüstü doğa içinde kendilerinden istenen temalar istikametinde mobil ve dijital makinelerle fotoğraf çektiler. Güzel atlar ülkesinin atları, peribacaları, silüetler ve yaşam konuları çekildi. Festivalin bölgenin tanıtımına büyük katkı sağladığına inanıyorum" diye konuştu. Konuşmaların ardından Fatomaraton’da dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

‘Senfoni ile Neşet Ertaş’

’Bozkırın Tezenesi’ olarak anılan ve Türk Halk Müziği’nin önemli isimlerinden Neşet Ertaş’ın vefatının 10. yıldönümünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından özel olarak hazırlanan ’Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri’ konseri, Paşabağları Vadisi’nin büyülü atmosferinde düzenlendi. Şef Eray İnal’ın yönetimindeki Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’nın sahne aldığı konsere Nevşehirliler büyük ilgi gösterdi. Nilgün Kızılcı ve İsmail Altunsaray’ın seslendirdiği tüm türkülere binlerce kişi eşlik etti. Göreme Festival Alanı’nda ise 90’lar rüzgarı esti. DJ Hakan Küfündür’ün müzikleri eşliğinde Mansur Ark, Grup Vitamin ve Ragga Oktay, 90’larda efsane olan şarkılarını seslendirdiler. Alanda toplanan binlerce kişi, 90’ların sevilen şarkılarını ezbere söyledi.

Erkin Koray’a Anma

Konserde, DJ Hakan Küfündür, meydanı dolduranlara üzücü bir haber alındığını ve Türk rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray’ın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Meydanda toplanan binlerce kişi hep bir ağızdan Erkin Koray’ın en sevilen parçalarından ’Fesuphanallah’ı söyledi. Avanos Amfi Tiyatro Açıkhava Sahnesi’nde de önce Okay Temiz & Oriental Wind ardından da Muhlis Berberoğlu ile ’Anatolian Space Ship Project’ sahne alarak dinleyicilere sevilen türküleri farklı müzik formlarında seslendirdiler. Ürgüp Meydan’da ise Puzzle of Anatolia, Alaturca Club ve Majnoon ile birlikte sahne aldı. Festival çerçevesinde çocuklar için de her gün farklı bölgelerde çeşitli tiyatro oyunları sahneleniyor.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde dün ’Bremen Mızıkacıları’, Avanos Amfi Tiyatro Sahnesi’nde ’Kurbağa Vırak’, Avanos Etkinlik Alanı’nda da ’Şirinler’ oyunları sahnelendi.