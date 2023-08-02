Bu yıl 11 şehirde düzenlenecek olan “Türkiye Kültür Yolu Festivalleri”, 5 Ağustos’ta “Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali” ile start alacak.

Türkiye’nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere iki yıl önce Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’yle başlayan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, bu yıl Nevşehir, Trabzon, Erzurum, Çanakkale, Gaziantep, Ankara, Konya, Diyarbakır, İstanbul, İzmir ve Antalya’da düzenlenecek. Festivallerin ilk durağı, Nevşehir’in dünyaca ünlü turizm bölgesi Kapadokya olacak. “Türkiye Kültür Yolu Festivalleri”, 5 Ağustos’ta “Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali” ile start alacak. Kültür ve Turizm Bakanlığınca Nevşehir’de düzenlenecek festival, sergi, tiyatro, konser, çocuk etkinlikleri, söyleşi ve atölyelerden oluşan 400’den fazla etkinliği sanatseverlerle ücretsiz olarak buluşturacak. 30’dan fazla mekanda yapılacak etkinliklerde binden fazla sanatçı yer alacak. Dünyada eşi benzeri bulunmayan peribacaları ve rengarenk balonlarla adeta bir görsel şölenin yaşanacağı Kapadokya’ya yolu düşenler, 9 gün boyunca birbirinden farklı deneyimler yaşayacak. Festival, amatör ve profesyonel fotoğrafçılardan oluşan yüzlerce fotoğraf severin katılımıyla gerçekleştirilecek Fotomaraton ile başlayacak. Fotoğraf tutkunları, Festival süresince çekilen fotoğraflar, jüri tarafından değerlendirilecek ve seçilen eserlere toplam 156 bin TL ödül verilecek.

Festival gala konseri Paşabağları Vadisi’nde şef Eray İnal yönetimindeki Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası tarafından gerçekleştirilecek. Konserin solistliğini üstlenen Ferman Akgül, Manga’nın sevilen şarkılarının yanı sıra Aşık Veysel’den Neşet Ertaş’a değerli ozanların eserlerini senfoni orkestrası eşliğinde seslendirerek dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak.

13 ayrı sahnede onlarca konser

Festival süresince Ürgüp ve Göreme Festival Alanları, Paşabağları Vadisi, Avanos Amfi Tiyatro Açıkhava Sahnesi’nde birbirinden ünlü isimlerin konserleriyle festivalde coşku doruğa çıkacak. Simge Sağın, Madrigal, Hey! Douglas, 90’lar Türkçe Pop, Murat Dalkılıç, Ziynet Sali, Sinan Akçıl, Alişan, Oğuzhan Koç, Kubat, Yavuz Bingöl, Resul Aydemir ve Anadolu Ateşi müzikseverlerle buluşacak. Paşabağları Vadisi’ndeki gala konserinin yanı sıra festival süresince senfoni ile Neşet Ertaş türküleri, 80’ler melodileri, Müslüm Gürses şarkıları, Cem Karaca ve Barış Manço şarkıları ve Antalya Devlet Opera ve Balesi’nin Venera Ensemble konserleriyle müzikseverler keyifli anlar yaşayacak. Ayrıca Paşabağları Vadisi’nin eşsiz manzarasında kurulacak sahnede “Kırklar Meydanı” ve Fatih Çıtlak ile “Meâlî-Yi Semâ” programları da gerçekleştirilecek. Avanos Amfi Tiyatro Açık Hava Sahnesi’nde ise “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar”, Muhlis Berberoğlu ile “Anatolian Space Ship Project”, Okay Temiz ve Umut Akyürek performanslarını sergileyecek. Ayrıca festival süresince Avanos Meydan, Kayaşehir, Güvercinlik Vadisi, Uçhisar Kalesi, Meryem Ana Kilisesi, Göreme Açıkhava Müzesi, Zelve Örenyeri, Ürgüp Meydan, Üç Güzeller, Ortahisar Kalesi Meydanı’nda ve Güray Müze’de kurulacak festival sahnelerinde “Sokağın Sesi” dinletileri gerçekleştirilecek. Festival süresince şehirdeki tüm müzeler saat 21.00’e kadar ziyaret edilebilecek.

Kapadokya’nın dört bir yanı tiyatro sahnesi olacak

Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali çerçevesinde birbirinden önemli tiyatro oyunları ve müzikaller de sahnelenecek. Kürşat Taner ile Türkü Tiyatrosu, Süheyl-Behzat Uygur ile “Hey Gidi Günler”, Nazan Kesal’ın “Yaralarım Aşktandır”, İzmir Devlet Tiyatrosu’nun “İki Bekar”, Van Devlet Tiyatrosu’nun “Scapin’in Dolapları”, Bursa Devlet Tiyatrosu’nun “Sonum Başlangıcımdır” oyunları şehrin dört bir yanında sanatseverler ile buluşacak.

Tarihten modern sanata her alanda onlarca sergi

Sanatın her dalına ev sahipliği yapan Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali çerçevesinde birçok farklı alanda başarılı sanatçıların sergileri de görülebilecek. Resmin şairi olarak anılan Devrim Erbil’in mozaik, sedef, vitray, batik, halı, özgün baskı, marküteri ve resimden oluşan tüm tekniklerden elde ettiği örneklerin izlenebileceği “Kapadokya’ya Sevgilerimle” sergisi festival süresince Güray Müze’de sergilenecek. Güray Müze’de ayrıca Zeliha Bazoğlu’nun “Gelenekten Geleceğe” sergisi de görülebilecek. Dünyaca ünlü sanatçı Refik Anadol’un, Rönesans dönemine ait tüm heykellerin görselleriyle yapay zekayı eğiterek oluşturduğu dinamik formda veri heykellerinin yer aldığı “Rönesans Rüyaları” dijital enstalasyonu Meryem Ana Kilisesi’nde görülebilecek.

Ülkemizi ulusal ve uluslararası alanda başarıyla temsil eden yeni medya sanatçılarının dijital sanat, bio tasarım, ses tasarımı gibi farklı disiplinlerdeki eserlerinden oluşan karma bir seçkinin sunulacağı "Yeni Medya: Eskizden Piksele Dijital Sanat" sergisi Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali etkinlikleri çerçevesinde Kapadokya Üniversitesi Mahzen’de izleyiciyle buluşacak. Atatürk’ün binden fazla fotoğrafı ile yapay zekâ teknolojisi kullanılarak hazırlanan “Bir Hayalin İnşası” dijital enstalasyon sergisi festival çerçevesinde Avanos’ta Kızılırmak kenarında görülebilecek.

Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali çerçevesinde Kahve Müzesi’nde “Türk Kahvesi Sergisi”, Avanos Yaşayan Miras Müzesi’nde “Kültürel Miras Sergisi”, Kapadokya Üniversitesi Mustafakemalpaşa Kampüsü avlusunda Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) sergileri açılacak.

Söyleşi, sanat, sinema, gastronomi, atölye

Festival çerçevesinde Göreme ve Paşakonağı halk kütüphanelerinde tarih, drama, yazarlık atölyeleri düzenlenecek. Damat İbrahim Paşa Külliyesi, Kurşunlu Camii’nde de Hacıbektaş Veli ve daha birçok farklı konuda söyleşiler gerçekleştirilecek. Kapadokya Üniversitesi Uçhisar Gastronomi Sokağı’nda da geleneksel el sanatları ve gastronomiyle ilgili atölyeler düzenlenerek, Kapadokya bölgesinin yerel değerleri tanıtılacak. Festivalde sanatseverler, Selvi Boylum Al Yazmalım, Nadide Hayat gibi sevilen Türk filmlerini de açık havada izleme fırsatı bulacaklar.

Çocuklar sanatla buluşacak

Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali’nde çocuklar da birbirinden keyifli ve sanat dolu etkinliklerle buluşturulacak. Avanos Amfi Tiyatro önünde kurulacak rengarenk oyun alanlarında halka atışından labut devirmeye, çuval yarışından halat çekmeye kadar birbirinden eğlenceli oyunları oynayacak olan çocuklar, alanda kurulacak sahnede de her gün Kral Şakir Kapadokya Macerası, Kaptan Pengu ve Arkadaşları, Şirinler gibi tiyatro oyunlarını izleme fırsatı bulacaklar. Nevşehir Belediyesi Kültür Merkezi’nde her gün kum boyama, mozaik, cam boyama, takı tasarımı, kitap ayrıcı, kaşık kukla, seramik, ahşap maket, Karagöz ve Hacivat yapımı, şapka atölyesi gibi birçok farklı alanda çocuklara yönelik atölye çalışmaları düzenlenecek. Alanda ayrıca çocuklara gökyüzüyle ilgili özel filmler izleyebilecekleri planetaryum da kurulacak.

Nevşehir merkezdeki TÜİK Meydan’daki kamyon tiyatrosunda her gün farklı çocuk oyunları sahnelenecek. Çocuklar ayrıca festival boyunca meydanda bulunacak olan Gezici Kütüphane ile Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı’nı ziyaret etme olanağı bulacaklar.

Balon Festivali

Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali, daha önce İstanbul, Ankara, Çanakkale, Konya ve Diyarbakır’da düzenlenen Türkiye Kültür Yolları Festivalleri’nden farklı olarak ayrıca uluslararası balon etkinliklerine de ev sahipliği yapacak. Festivalin son üç gününde sıcak hava balonu etkinlikleriyle Kapadokya semalarında renkli görüntüler oluşacak. Yurtdışından farklı tasarımlarda onlarca sıcak hava balonu festival çerçevesinde bölgeye gelirken, Kapadokya geceleri de Night Glow etkinlikleriyle ışıl ışıl olacak.

Festival programı ve etkinliklerle ilgili detaylı bilgilere https://kapadokya.kulturyolufestivalleri.com/ adresinden ulaşılabiliyor.