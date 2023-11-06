Yılda yaklaşık 4 milyon turist ağırlayan ilginç kaya oluşumlarının yanı sıra vadileri ve dik yamaçları ile görsel şölen oluşturan, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Kapadokya bölgesi alınan güvenlik tedbirleri sayesinde daha da güvenli hale geldi.

Türkiye’de bulunan turizm bölgelerinde son günlerde yaşanan yüksekten düşme olaylarından sonra, turizm bölgelerinde alınan güvenlik tedbirleri tekrar gündeme geldi.

Son olarak geçtiğimiz Nisan ayında, Antalya’da 35 metre yüksekliğindeki falezlerden düşerek hayatını kaybeden 19 yaşındaki üniversite öğrencisin ölümü, falezlerde yaşanan ölümleri ve güvenlik önlemlerini tekrar gündeme getirdi.

Kapadokya bölgesinde bulunan Dünyanın en büyük doğal gökdeleni konumunda olan Uçhisar Kalesinde alınan güvenlik önlemli sayesinde, yerli ve yabancı turistler kaleyi daha rahat gezebiliyor.

Dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin peri bacalarını fotoğraflamak uğruna çıktıkları kale ve peribacaları ile ilgili önlemleri anlatan Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, Kapadokya’nın alınan tedbirler sayesinde oldukça güvenli olduğunu söyledi.

‘8 ayda 600 kamyon hafriyat çıkartıldı’

Kapadokya’nın zirvesi olan Uçhisar Kalesi’nin yılda yaklaşık 300 bin turist ağırladığını söyleyen Başkan Süslü; "Uçhisar Kalesi’nde geçtiğimiz yıllarda restorasyon çalışması yaptık. Uçhisar Kalesi’nin çevresi eski bir yerleşim yeri. Buradan 8 ayda 600 kamyon hafriyat çıktı. Hafriyatın içinden çıkan taşları da misafirlerimizin daha güvenli gezmeleri için kalenin yamaç kısımlarına duvar olarak ördük. Kalemizin zirvesinde devasa oyuklar var. Oralara düşenler oluyordu. Oralarda ise demir korkuluklarla önlemler aldık. Genci, yaşlısı, engellisi herkes güvenli bir şekilde kaleyi gezebiliyorlar. Ayrıca kalede güvenlik görevlilerimizin yanı sıra 7/24 güvenlik kameralarımız kayıt yapıyor. Kapadokya’nın birçok bölgesinde vadilerin kenarları korkuluklarla çevrilmiş, ya da çok tehlikeli olan yerler ziyarete kapalı tutulmaktadır. Turistlerin en çok ziyaret ettiği Üç Güzeller ’in etrafı da yine ahşap korkuluklarla çevrelendi” dedi.