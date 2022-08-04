Doğa harikası Acıpayam Kanyonu’nu da içine alan Benlik-Olukbaşı Mahallesi arasındaki güzergahın asfaltla buluşturulduğunu müjdeleyen Başkan Zolan, Acıpayam’da hayata geçirdikleri projeleri inceledi. Denizlililerin artık Acıpayam Kanyonu’na konforlu ve güvenli seyahat edebileceğini vurgulayan Başkan Zolan, ulaşımın rahatlamasıyla bölgedeki ekonominin de hareketleneceğini söyledi.

Doğa harikası Acıpayam Kanyonu’nu da içine alan Benlik-Olukbaşı Mahallesi arasındaki güzergahın asfaltla buluşturulduğunu müjdeleyen Başkan Zolan, Acıpayam’da hayata geçirdikleri projeleri inceledi. Denizlililerin artık Acıpayam Kanyonu’na konforlu ve güvenli seyahat edebileceğini vurgulayan Başkan Zolan, ulaşımın rahatlamasıyla bölgedeki ekonominin de hareketleneceğini söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesinin Acıpayam ilçesinde hayata geçirdiği yatırımları inceleyerek vatandaşlarla kucaklaştı. Başkan Zolan’a Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, AK Parti Acıpayam İlçe Başkanı Fikret Gümüş, belediye meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın, mahalle muhtarları ve beraberindekiler eşlik etti. Başkan Zolan, ilk olarak Acıpayam ilçesinin Akalan Mahallesi’ni ziyaret ederek burada bulunan Akalan Kavun Karpuz Pazarı’nda üreticilerle bir araya geldi. Üreticilerin istek ve önerilerini alan Başkan Zolan ve beraberindekiler daha sonra Kelekçi Mahallesi’nde vatandaşlarla kucaklaştı. Kelekçi Gençlik Spor Kulübü’nün alt yapı futbol takımında oynayan çocukların karşıladığı Başkan Zolan, kendisine hediye edilen 20 numaralı Osman Zolan yazılı forma için teşekkür ederek, küçük futbolculara kısa süre sonra Kelekçi Mahallesi’ne kazandıracakları halı sahanın müjdesini verdi.

Kanyon yolu ilk kez asfalta buluştu

Vatandaşlarla bir süre sohbet etmesinin ardından Büyükşehir Belediyesinin Kelekçi Mezarlığı’na döşediği beton kilit parke taşı projesini inceleyen Başkan Zolan, daha sonra Güney, Olukbaşı ve Benlik Mahallesini de ziyaret ederek vatandaşların dertlerini dinledi. Son olarak ilçenin turizm merkezlerinden olan, doğa harikası Acıpayam Kanyonu’nu da içine alan 7 kilometrelik Benlik-Olukbaşı Mahallesi arasındaki güzergahın ilk kez asfaltla buluşturulması çalışmalarını inceleyen Başkan Zolan ve beraberindekiler daha sonra kanyonu gezdi. Burada Başkan Zolan ve beraberindekilerle Acıpayam Kanyonu’nun eşsiz güzelliğini çektirdikleri hatıra fotoğrafları ile ölümsüzleştirdi.

Amacımız görevde kaldığımız sürece şehrimize eser bırakmak

Gittiği her mahallede vatandaşların sevgi gösterileri ve memnuniyetiyle karşılanan Başkan Zolan, Büyükşehir ile birlikte kent geneline hizmet vermeye başladıklarını anlatarak, “Bugün geriye dönüp baktığımızda kentimizin dört bir tarafında dokunulmadık yer bırakmadık. Çok şükür ne söz verdiysek yerine getirdik. Elimizden geleni yapıyoruz, yapmada da devam edeceğiz. Amacımız görevde kaldığımız sürece şehrimize eser bırakmak. Verdiğiniz destekler için çok teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Zolan kanyon yolu asfaltlama çalışmasını incelemesinin ardından yaptığı açıklamada ise, Acıpayam Belediyesinin kanyonu çok güzel bir hale getirdiğini belirterek, doğa harikası bölgenin vatandaşlar tarafından yoğun bir talep gördüğünü söyledi. Acıpayam Kanyonu yolunun çok dar ve sıkıntılı olduğunu kaydeden Başkan Zolan, “Bu sorunu çözebilmek için Kelekçi Mahallemizden gelen, Benlik ve Olukbaşı mahallerimizi de kapsayan kanyon yolunu asfaltlıyoruz. İnsanlarımız artık Acıpayam Kanyonu’na konforlu ve güvenli seyahat edebilecek” dedi.