Ankara İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 24 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen sanal devriye faaliyetleri çerçevesinde bin 620 internet sitesinin incelendiği belirtildi. Söz konusu sitelerden erişme kapatılanların 273’ünün yasa dışı bahis, 68’inin ise müstehcen içerikli paylaşım yaptığı aktarıldı.

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Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 24 Şubat-3 Mart tarihleri arasında icra edilen sanal devriye faaliyetleri çerçevesinde yasadışı bahis oynatan ve müstehcen içerikli paylaşım yapan 341 internet sitesine erişim engeli getirildi.

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