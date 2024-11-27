Düzce Merkez ve İlçelerdeki resmi ve özel eğitim kurumlarında faaliyet gösteren kantin, yemekhane, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmecileri ve çalışanlarına okul kantinlerine dair özel hijyen kuralları eğitimi verildi.

Düzce Kasım Aktaş Ortaokulu Konferans Salonunda; Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından düzenlenen eğitime 120 kişi katıldı. Basında yer alan mantar, gıda zehirlenmeleri, gıda kaynaklı boğulma haberlerinden örnekler verildi. Bu tip olumsuz olayların yaşanmaması için; kimyasal, biyolojik ve fiziksel tehlikelerin önlenmesinin gerekliliği ve gıda güvenilirliğinin önem taşıdığı vurgulandı.

Gıda güvenirliliğinin sağlanmasında, personel ve işyeri hijyeni, gıdanın etiket kontrolleri, muhafaza şartları, hazırlama, pişirmede ve servis aşamalarında dikkat edilmesi; Çiftlikten Sofraya Gıda Güvenilirliğinin sağlanması gıda hijyeninin önem arz ettiği, tüketiciye güvenilir gıda arzının teminini sağlamak için mevzuatta gıda denetimlerinin yapıldığı belirtildi. Ayrıca, sağlıklı ve dengeli beslenme, obezite, diyabet, çölyak ve alerjen gıda ürünleri hususlarında bilgilendirildi.