Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sağlık İl Müdürlüğü ile okullarda faaliyet gösteren kantin, yemekhane, çay ocağı gibi işyerlerinde çalışan personellere yönelik eğitim düzenledi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ‘Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği’ çerçevesinde Gazi Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi toplantı salonunda düzenlenen eğitimde; İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Gıda Mühendisi Zuhal Ünal Canbaz ve Veteriner Hekim Dr. Hatice Olcay katıldı. Konuşmacılar, yönetmelik çerçevesinde hammaddenin kabulünden öğrencilere sunulmasına kadar geçen aşamalarda uyulması gereken kuralları anlattı. Ayrıca gıda işletmelerine ait özel hijyen gereklilikleri, personel hijyeni, işletme hijyeni, gıda maddelerinin depolama ve muhafazası, gıdaların hazırlanması ve işlenmesi, kantin çalışanlarının uyması gereken hijyen kuralları, gıdalarda bulunması muhtemel tehlikeler, gıdanın bozulması ve bozulma sebepleri, gıda kaynaklı enfeksiyon ve zehirlenmeler ile ilk yardım eğitimi konularında sunum eşliğinde detaylı bilgilendirmeler yaptılar.

Sağlık İl Müdürlüğünden katılan Ebe Elvan Erer ve Hemşire Yıldız Şeker ise, kişisel temizlik gereklilikleri ve sağlık için önemi konusunda bilgilendirme yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sağlık Hizmetler sorumlusu Gülnur Barut da, ilk yardım ve Heimlich Manevrası hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Eğitime katılan personellere; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Milli Eğitim ve İl Sağlık Müdürlüğü onaylı katılım belgeleri düzenlenerek İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından teslim edilecek. Geleceğimiz çocuklarımızın güvenilir gıdaya ulaşması için ilgili yönetmelik gereği eğitimler ise devam edecek.