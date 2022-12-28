İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Burcu Aydemir Efelerli, en yaygın belirtileri halsizlik, yorgunluk ve üşüme olan kansızlığın aynı zamanda kanser gibi önemli hastalıkların habercisi olabileceğini dile getirdi.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Burcu Aydemir Efelerli, en yaygın belirtileri halsizlik, yorgunluk ve üşüme olan kansızlığın aynı zamanda kanser gibi önemli hastalıkların habercisi olabileceğini dile getirdi.

Acıbadem Eskişehir Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Burcu Aydemir Efelerli, kansızlığın tüm dünyada en sık görülen nedeninin demir eksikliği olduğunu ifade etti. Kansızlığın kemik iliği çalışmasındaki azalmaya bağlı olarak kemik iliği hastalıklarından da kaynaklanabileceğini belirten Dr. Efelerli, kanser gibi yıkıcı hastalıkların da kan değerlerini düşürdüğü bilgisini verdi.

“Kan vücuttaki en büyük organ”

Kadınlarda 12 gram erkeklerde ise 14 gram desilitrenin altı değerli kişilerin “kansız” olarak nitelendirildiğini dile getiren Dr. Efelerli, “Kan aslında vücudumuzdaki en büyük organımız. Kan değerlerindeki düşüklüğe kansızlık yani ‘anemi’ diyoruz. Kadınlarda 12, erkeklerde 14 gram desilitrenin altındaki değeri olan kişilerin kansızlık problemi yaşadığını söyleyebiliriz” dedi.

“Demir eksikliği en büyük neden”

Kansızlığın en büyük nedeninin demir eksikliği olduğunu vurgulayan Dr. Efelerli, diğer nedenlerle ilgili, “Kemik iliğinden kaynaklanan kansızlık, kan üretimi için lazım olan demir, B12, folik asit, vitamin gibi elementlerin eksik olmasından kaynaklanır. Bir diğer neden ise kan kullanımı çok artmasıdır. Mesela, gebelerde kullanımı hızlandığı için genelde kan değerleri düşüktür. Başka bir neden ise yıkıcı hastalıklardır. Kanser hastalarının da kan değerleri düşük olur. Yıkıcı hastalıklarda kemik iliği kan üretir ama kan bir şekilde parçalanır ve vücuda lazım olacak değerleri sağlaması çok zor olabilir” diye konuştu.

“Kansızlık sorunu yaşayanlar sürekli üşürler”

Kansızlığın bir diğer tabir ile aneminin en sık görülen belirtilerinin halsizlik, yoğunluk ve üşüme olduğuna dikkat çeken Dr. Efelerli, “Kansızlığın en çok rastlanılan belirtisi halsizlik ve yorgunluk diyebiliriz. Yüzde ve gözde solukluk, el çizgilerinde solukluk, saç dökülmesi, kabızlık, depresyon gibi belirtileri vardır. Öte yandan kansızlığı bulunan insanlar sürekli üşüdüklerini dile getirirler. Yaz, kış evin veya bulundukları yerin sıcaklığı kaç derece olursa olsun, hasta üşüdüğünü belirtir. Yine kansızlığa bağlı tırnak üzerinde çökmeler görülebilir. Kabızlığın haricinde sindirim sorunları da kansızlık bulunan insanlardaki en belirgin bulgulardan biridir” ifadelerini kullandı.

“Derin kansızlık durumunda kan verilebilir”

Derin kansızlığı bulunan kişilere kan verilebileceğini söyleyen Dr. Efelerli, ağızdan alınacak ilaçların anemi tedavisinde kullanılabileceğini ifade etti. Hastanın kan değerleri 7 gram desilitrenin altındaysa tedavisinde dikkatli olunması gerektiğini dile getiren Dr. Efelerli, “Hastada 7 gram desilitrenin altı derin kansızlık varsa hastanın ilaç kullanıp kullanmamasına dikkat edilmelidir. Çünkü demir ilaçları mide, bağırsak sistemlerine dokunabilir. Derin kansızlığı bulunan insanlara bu nedenlerden dolayı kan verilebilir. Onun haricinde ise ağızdan alınacak ilaçlar tedavide kullanılabilir ve hastalar desteklenebilir” dedi.