Düzce(İHA) – Prof. Dr. Onur Eşbah, yeni nesil ilaçların birçok kanser türünde umut verici sonuçlar ortaya çıkardığını söyledi.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı ve Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Onur Eşbah, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla kanser tedavisinde yeni nesil ilaçları hakkında bilgiler verdi. Yeni nesil ilaçların geliştirilmesinde, genetik mühendisliği, biyoteknoloji, gen düzenleme teknolojileri ve ileri moleküler biyoloji tekniklerinin önemli rol oynadığını ifade eden Onur Eşbah, "Genetik mühendisliği ve gen teknolojileri ile genetik mutasyonların (kalıtsal veya sonradan meydana gelen) tespiti ve bu hedeflere yönelik tedaviler amaçlanmaktadır. Ayrıca, immünoterapiler ve nanoteknoloji, daha etkili ve kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesine katkı sağlar. Bu teknolojiler sayesinde hastalıklar daha hassas bir şekilde hedeflenir ve tedavi süreçleri hem daha etkili hem de yan etkileri daha az olacak şekilde tasarlanır" dedi.

Hangi kanser türlerinde etkili oluyor

Yapılan araştırmalara göre yeni nesil ilaçların birçok kanser türünde umut verici sonuçlar ortaya çıkardığını söyleyen Eşbah, "Meme kanseri, akciğer kanseri, kolon kanseri, malign melanom, böbrek kanseri başta olmak üzere pek çok kanser türünde immünoterapi ve hedefli tedaviler gibi yeni nesil ilaçlar kullanılmaktadır" ifadelerinde bulundu.

Yeni nesil ilaçların avantajları

Geleneksel kanser tedavisi ve yeni nesil ilaçlarla yapılan tedavi arasında karşılaştırma yapan Eşbah, "Geleneksel kanser tedavileri, genellikle kemoterapi ve radyoterapi gibi tümör hücrelerini yok etmeye yönelik geniş spektrumlu yaklaşımlar içerirken, yeni nesil ilaçlar daha hedefe yönelik ve kişiselleştirilmiş tedaviler sunar. Avantajları arasında, yeni nesil ilaçların tümörlerin moleküler yapılarına özgü mekanizmaları hedefleyerek sağlıklı hücrelere zarar verme ihtimalinin azaltması, yan etkilerin minimuma indirilmesi ve tedavi etkinliğinin artması bulunur. Ayrıca, immünoterapiler gibi yöntemler bağışıklık sistemini güçlendirerek daha uzun süreli ve kalıcı yanıtlar elde etmeyi sağlar. Dezavantajlarına bakıldığında ise, bu tedavilerin geliştirilmesi ve uygulanmasının oldukça maliyetli olması, bazı teknolojilerin henüz geniş kitlelere ulaşamaması ve spesifik mutasyonlara odaklandığı için her hasta için uygun olmama ihtimali öne çıkar. Ancak, sürekli gelişen teknolojiler bu dezavantajların zamanla azalmasını sağlamaktadır" dedi.

"Yeni nesil uygulamalarla çalışıyoruz"

Hastanede uygulanan yeni nesil tedaviler hakkında da bilgiler veren Prof. Dr. Onur Eşbah, "Kanser tedavisi multidisipliner yaklaşımı gerektirir. Mediklal onkolojinin yanında radyoloji, cerrahi, patoloji gibi pek çok ana branş hastanemizde tanı aşamasında ve tedavinin planlanmasında rol almaktadır. Onkoloji Ünitemizde yeni nesil tedaviler, immünoterapi ve hedefe yönelik tedaviler (Sağlık Bakanlığımızca onaylanmış) verilebilmektedir. Hem klasik ilaçlarımız hem de yeni nesil ilaçlar robotik ilaç hazırlama cihazı ile daha hassas ve güvenli bir şekilde hazırlanmaktadır. Hastanemiz, 2024 yılında yaklaşık 750 bin hastaya sağlık hizmeti sunmuş olup, kanser tanısı almış hastaların takip ve tedavilerinin planlandığı Günübirlik Onkoloji Ünitesi’nde yaklaşık 20 bin hasta tedavi edilmiştir.

Bu gelişmeler, Düzce Üniversitesi Hastanesi’nin kanser tanı ve tedavisinde yeni teknolojilere uyum sağlama konusundaki kararlılığını ve bölge halkına sunduğu sağlık hizmetlerinin kalitesini göstermektedir" ifadelerine yer verdi.

"Yeni nesil tedaviler uyguluyoruz"

Düzce Üniversitesi Onkoloji Bilim Dalı olarak kanser tedavisindeki yeni gelişmeleri yakından takip ettiklerinin altını çizen Eşbah, "Onkoloji ünitemizde yeni nesil tedaviler, immünoterapi ve hedefe yönelik tedavileri uygun hastalarımıza uygulamaktayız. Halkımızın emin ellerde olduğunu vurgulayarak, büyük şehirlerde şifa aramalarına gerek olmadığını, kendi memleketlerinde bu hizmetlerin verilebildiğini bilmelerini isterim" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.