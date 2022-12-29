İzmir’de 7 yıl önce mide kanserine yakalanan Veli Ellezer (78) ile 5 yıl önce meme kanseri tanısı koyulan 46 yıllık eşi Elif Hanım Ellezer (72) hayatla olduğu gibi hastalıkla mücadelede de birbirlerinin dayanakları oldu, zorlu süreçleri birlikte aştı. Prof. Dr. Bülent Karabulut iki hastasının da tedavilerinin başarılı olduğunu belirterek, “ikisi de şifa noktasındalar. Birbirlerine harika hayat arkadaşlığı yapıyorlar” dedi.

İzmir’de 7 yıl önce mide kanserine yakalanan Veli Ellezer (78) ile 5 yıl önce meme kanseri tanısı koyulan 46 yıllık eşi Elif Hanım Ellezer (72) hayatla olduğu gibi hastalıkla mücadelede de birbirlerinin dayanakları oldu, zorlu süreçleri birlikte aştı. Prof. Dr. Bülent Karabulut iki hastasının da tedavilerinin başarılı olduğunu belirterek, “ikisi de şifa noktasındalar. Birbirlerine harika hayat arkadaşlığı yapıyorlar” dedi.

Yarım asra yaklaşan evliliklerinde 5 çocuk, 8 torun, 3 de torun çocuğu kucaklayan ev hanımı Elif Hanım ile tekstil sektöründen emekli Veli Ellezer çifti, iki yıl arayla yakalandıkları kanser yüzünden zor günler geçirdi. Veli Ellezer mide kanseri, Elif Hanım Ellezer ise meme kanseri tanısı alıp cerrahi, kemoterapi ve ışın tedavileri gördü. İyi günlerinde olduğu gibi kötü günlerinde de birbirlerinin en büyük destekçisi olan çiftin tedavi süreçleri Kent Onkoloji Merkezi Koordinatörü Medikal Onkolog Prof. Dr. Bülent Karabulut’ta kesişti. Tedavileri tamamlanan Ellezer çiftinin sağlık durumları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Karabulut şunları söyledi:

İkisinin de kanserleri agresifti

“Elif Hanım Ellezer bize Ekim 2017’de başvurdu. Oldukça saldırgan bir tümöre sahipti. Bizim üçlü negatif dediğimiz bir tümör tipi. Hastamız eklem problemleri ve romatizma nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağımlı. Tedavi sürecinde oldukça agresif ve koruyucu kemoterapi programı uyguladık. Risk almadan başarı elde edilmiyor. Şu an hastamız 5 yılı geride bıraktı. Nüks ihtimali son derece düşük. Hiçbir sağlık sorunu yok. Sadece yaş ile alakalı kireçleme dışında. Onu da yakın bir tarihte çift taraflı protezle ayağa kaldırmayı planlıyoruz. Meme kanserli hastaların sadece hastalıktan kurtulması değil, normal hayata döndürülmesi bir amaç, şu anda bu anlamda planlarımızı yapıyoruz. Hastalığın tekrar etme ihtimali çok düşük, artık onu ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. Veli Ellezer de eşinden önce yüksek risk taşıyan mide kanseri tanısı almıştı. Gerekli radyoterapi, kemoterapi ve cerrahi müdahalelerden sonra agresif bir mide kanseri başarıyla tedavi edildi. Veli Ellezer son derece sağlıklı, senelik kontrollerle izleme geçtik, bu yıl. Bu hastayı da kağıt üzerinde nüks riski tamamen ortadan kalkmış bir şifa olarak görüyoruz. Bir evde iki kanser, ikisi de son derece agresif, ikisi de çok başarılı tedavi oldu, şifa noktasındalar. Birbirlerine harika hayat arkadaşlığı yapıyorlar.”

Hastalığı yendik, umre için hazırlık yapıyoruz

Öte yandan rutin kontrolleri için geldikleri Kent Onkoloji Merkezi’nde tekerlekli sandalyeye bağlı eşinin eli ayağı olan Veli Ellezer, Prof. Dr. Karabulut’tan sevindirici sözler duyduklarını söyledi. Karabulut’un kontrol için eşini 6 ay, kendisini ise bir yıl sonraya çağırdığını belirten Veli Ellezer, “Biz 46 yıllık evliyiz. 5 çocuğumuz, 8 torunumuz, üç de torun çocuğumuz var. Elbette bu zor süreçlerde hepsi yanımızda oldu, olmaya da devam ediyorlar. Ancak biz birbirimize nikah masasında bir söz vermiştik. Hastalıkta, sağlıkta. diye. Bu sözü sonuna kadar yerine getireceğiz. Gücümüz kuvvetimiz oldukça. Tetkiklerimizin sonucunda aldığımız güzel haberlerden sonra Şubat ayında umreye gitmek için hazırlık yapıyoruz” diye konuştu.