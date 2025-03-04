DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler kanser hastalığına karşı farkındalık oluşturmak ve kanserle mücadelede taramalara katılımı artırmak için stant açıp vatandaşları bilgilendiriyor.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Orhan Özdemir Aile Sağlığı Merkezinde sağlıkçılar stant açtı. Ekipler, kanser hastalığına karşı farkındalık oluşturmak ve kanserle mücadelede taramalara katılımı artırmak amacıyla açtıkları stantta kanser taramaları, çocukluk çağı kanserleri, sigara bırakma konularında bilgilendirme yapılmış ve broşür dağıtımı gerçekleştirildiler.

Açılan standı ziyaret eden vatandaşlarda kanser taraması yaptıracakları bilgilendirmenin çok faydalı olduğunu söyledi.