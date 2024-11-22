Eskişehir’de yaşayan Emine Yontunç, kanser olduğu zamanlarda günlük tutarak yazmaya başladığı kitabını hastalığını yendikten sonra piyasaya sürerek kendisi gibi mücadele veren vatandaşlarla yaşadıklarını paylaştı.

Yazar Emine Yontunç’a 1991 yılında gittiği hastanede kanser teşhisi konuldu. Kanserle birlikte zor süreçler yaşayan Yontunç, saçlarının döküldüğü ve zor günler geçirdiği kanseri motivasyonuyla yenerek 3 yıl içerisinde hastalığını atlattı. Bu süreçte günlük tutarak kitap yazmaya başlayan Yontunç, eserini ’Var Mısın?’ ismiyle 2013 yılında piyasaya sürdü. Aynı zamanda nakış işleriyle de uğraşan Yontunç, hastalığını atlattıktan sonra kendisini kansere yakalanan diğer vatandaşlara destek olmaya adadı. Böyle süreçlerde en önemli noktanın tek başına ayakta kalmak olduğunu vurgulayan Yontunç, birinden bir şey istemenin insanları onlara muhtaç duruma getirebileceğini söyledi.

"Hastalık sürecimde 5 buçuk aylık bebeğim alındı"

Emine Yontunç, kitabını kanseri yendikten sonra çıkarttığını söyleyerek, "Bin 500 kadar satışım var. Ayrıca Vali Bey’e 750 adet satışım oldu. Kitap çıktıktan ve emekli olduktan sonra bilgisayarlı nakış makinesi aldım. Yaklaşık 17 yıldır bu nakışları yapıyorum. Hastalık sürecimde 5 buçuk aylık bebeğim alındı. Günlük tutarak kitap yazmaya başladım. Acılarımı, hüzünlerimi, her şeyimi günlüğe döktüm. Çünkü moral olmazsa tıp cevap vermeyebilir. Doktorum, ’Yüzde 80 moral, yüzde 20 tıp diyorum ben’ demişti. Bu yüzden moralin, olumlu bakış açısının birçok engeli aşacağını düşünüyorum" dedi.

"En önemlisi tek başınıza ayakta kalmayı başarabilmek"

Olumlu bakmanın ve negatif duygulardan arınabilmenin çok önemli olduğuna dikkat çeken Yontunç, "İş ağır geliyor, parasızlık da hayatımızı etkiliyor ama hep çıkış yolu aradım. Ben hayatı tünel gibi görüyorum ve o tünelden geçene kadar ucundaki ışığı gördüm. İnsanlardan tek isteğim, emeğe saygı duymaları. Başka da bir beklentim yok. Çünkü kendi kendime yetebilen bir insanım. En önemlisi tek başınıza ayakta kalmayı başarabilmek. Beklentiniz olmazsa kimseye bağlı kalmazsınız. Eğer birinden bir şey istiyorsanız siz ona muhtaç durumda kalabilirsiniz" şeklinde konuştu.

Yazar Emine Yontunç, şimdi ise 2’nci kitabını çıkartmak için hazırlık yapıyor.