Yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle kronik ağrılar çeken ve gündelik yaşamı olumsuz etkilenen 81 yaşındaki Cemile Karaaslan, kapalı yöntemle yapılan kordotomi işlemi ile ağrılarından kurtuldu.

Kolundaki geçmeyen ağrılar nedeniyle İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 81 yaşındaki Cemile Karaaslan’a akciğer kanseri teşhisi konuldu. Kronik ağrıları nedeniyle gündelik yaşamı olumsuz etkilenen Karaaslan’ın, kısa sürede teşhis ve tedavi sürecine başlanarak ağrılarına çözüm bulunması hedeflendi. Şiddetlenen ağrıları ilaçla geçmeyince, Algoloji Uzmanı Doç. Dr. Edip Gönüllü tarafından Cemile Karaaslan’a kordotomi işlemi uygulanmasına karar verildi. Karaaslan, kapalı yöntemle yapılan kordotomi işlemi ile ağrılarından kurtuldu.

Kapalı yöntemle yüksek başarı oranı

Bilgisayarlı tomografi eşliğinde gerçekleştirilen kordotomi işlemi, hastanın uyanık olduğu bir ortamda ve kapalı yöntemle uygulanıyor. Dr. Gönüllü, “Bu yöntem ülkemizde nadir uygulanıyor ancak başarı oranı yüzde 90’ın üzerinde. Cemile Karaaslan gibi şiddetli ağrıları olan kanser hastaları için büyük bir rahatlama sağlıyor,” diyerek kordotominin güvenilir ve etkili bir çözüm olduğunu vurguladı. Dr. Gönüllü, kordotominin özellikle kanser kaynaklı ağrılarda etkili bir yöntem olduğunu belirterek, “Boyun bölgesinden özel bir radyofrekans iğnesi ile girip, omurilikteki ağrı yollarının iletimini durdurarak ağrıların önüne geçiyoruz. Bu yöntem açık kesi olmadan, kapalı bir şekilde yapılıyor ve dirençli kanser ağrılarında oldukça etkili” dedi.

Kordotomi işlemiyle uzun zamandır çektiği kanser kaynaklı kronik ağrılarından kurtulan Cemile Kaaraslan da, “Doktorlarım ve tüm ekip benimle çok ilgilendi. Ağrılarımdan kurtuldum ve kendimi daha iyi hissediyorum. Destek olan herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.