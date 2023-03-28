Sultanbeyli’de yaşayan genç işadamı, hayat hikayesi ile girişimcilere örnek oluyor. Mide kanseri teşhisi konulan Özkara’nın ameliyatla midesi alındı. Ameliyattan sağ çıkarsa ticarete atılmayı kafasına koyan Özkara, hastane yatağında kuracağı işi buldu ve ameliyat sonrası mikrofiber bez üretimine başladı. İki kişi ile kurduğu işte şimdi 25 kişiye istihdam sağlıyor.

Sultanbeyli’de mikrofiber bez üretimi yapan Erdem Özkara, sağlık ve iş hayatından mücadelesi ile örnek oluyor. 2018 yılında mide kanaması geçiren Özkara’ya gerekli tetkiklerden sonra mide kanseri teşhisi konuldu. Ekim 2018’te ameliyatla midesinin tamamının alınması gerektiği söylendi. Bunun üzerine ameliyat günü belirlendi.

Bebeğini görmek için riskli ameliyatını erteletti

Çocuğunun doğumu ile ameliyatı aynı güne denk gelen Erdem Özkara, doktorlardan rica ederek, bebeğini görmek için riskli olan ameliyatını erteletti. Özkara, bu süreci şöyle anlattı: “Kanser olduğunu öğrendiğimde eşim hamileydi. Sekiz yılın ardından tüp bebekle bir çocuğumuz olacaktı. Benim ameliyatım ile çocuğun doğumu aynı güne denk geliyordu. Doktorlardan rica ettim. Çocuğumun doğumunu görüp, çocuğu kucağıma alıp, daha sonra ameliyat olmayı istedim. Doktorlar da buna sıcak baktı. Ameliyatım çocuğumun doğumundan 1 hafta sonra gerçekleşti.”

Kuracağı işi hasta yatağında buldu

“Küçüklükten beri hayalim ticarete atılmaktı” diyen Özkara, “Bir iş kurma hayalim vardı. Ameliyat, benim için dönüm noktası oldu. Ameliyattan sağ çıkarsam ticarete atılarak, iş hayalimi gerçekleştirmeyi kararlaştırdım. Ameliyat sonrası hastanede eşimden bilgisayarımı istedim ve kuracağım işle ilgili araştırmalara başladım” dedi. Bu araştırmalarında mikrofiber bez üretme kararı alan Özkara, iki kişi ile başladığı işinde şimdi 25 kişi istihdam ediyor ve günde 10 bin bez üretiyor.