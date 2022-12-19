İzmir’de yaşayan 87 yaşındaki 3 çocuk annesi Bahise Kahraman, 2021 yılında mide kanseri tanısı aldı. Ameliyat edilen Kahraman’ın tam bir yıl sonra bu kez de karaciğer kanserine yakalandığı ortaya çıktı. İmmünoterapi uygulanan hastadan tedaviye tam yanıt aldıklarını ifade eden Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Gülcan Bulut, “Yapılan tetkikler, tümörün hastamızdan tamamen temizlendiğini gösteriyor. İmmünoterapi, tümörle savaşan bir ilaç değil. Aslında tümörle kişinin bağışıklık hücreleri savaşıyor. İmmünoterapi, bağışıklık hücrelerini yeniden eğitip programlayarak tümörle savaşmasını söyleyen, hatırlatan bir ilaç” dedi.

İzmir’de yaşayan 87 yaşındaki 3 çocuk annesi Bahise Kahraman, 2021 yılında mide kanseri tanısı aldı. Ameliyat edilen Kahraman’ın tam bir yıl sonra bu kez de karaciğer kanserine yakalandığı ortaya çıktı. İmmünoterapi uygulanan hastadan tedaviye tam yanıt aldıklarını ifade eden Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Gülcan Bulut, “Yapılan tetkikler, tümörün hastamızdan tamamen temizlendiğini gösteriyor. İmmünoterapi, tümörle savaşan bir ilaç değil. Aslında tümörle kişinin bağışıklık hücreleri savaşıyor. İmmünoterapi, bağışıklık hücrelerini yeniden eğitip programlayarak tümörle savaşmasını söyleyen, hatırlatan bir ilaç” dedi.

Kanser tüm dünyadaki insanları tehdit eden, her 6 ölümden 1’inin sebebi olan çağın vebası. Kanserin teşhis anındaki durumu göz önüne alınarak çeşitli yöntemlerle mücadeleye giriliyor. En yaygın kullanılan yöntemler cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi olarak öne çıkıyor. Ancak son yıllarda kullanılan bir diğer seçenek immünoterapi. Yöntem, diğerlerinden farklı olarak kanserle mücadele etmek için vücudun kendi savunma mekanizmasını kullanıyor. Yani bağışıklık sistemini uyarıyor ve kanseri hücreleri yok etmesi için teşvik ediyor. İzmir’de yaşayan 87 yaşındaki 3 çocuk annesi Bahise Kahraman da kanseri immünoterapi ile yendi. Önce mide, 9 ay sonra da karaciğer kanserine yakalanan Bahise Kahraman’ın, immünoterapi sonrası vücudundaki kanser odakları kayboldu.

Bağışıklık sistemine “hatırlatıcı” etki yapıyor

İmünoterapinin diğer tedavi yöntemleriyle birleştirildiğinde etkinliğinin yüzde 30’a kadar arttığını ifade eden Medicana International İzmir Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Gülcan Bulut, “Tümörle savaşan aslında ilaç değil. Bağışıklık sisteminin kendisi. Kemoterapiden farkı bu. Kemoterapi hızla üreyen tüm hücreleri etkiliyor. Ancak immünoterapi, kişinin kendi bağışıklık sistemini yeniden eğitip ‘Vücudunda tümör olmaması gerekiyor. Sen bunu kaçırmışsın. Şimdi gidip onları yakalamalı ve vücuttan uzaklaştırmalısın’ diyor. Kanserli hücreler, çeşitli stratejilerle çoğu kez bağışıklık sisteminden ustaca gizlenmeyi başarabilirler. İmmünoterapi, vücudun onları bulmasına yardım eder” diye konuştu.

Hangi kanser türleri için kullanılıyor?

Her kanser hastasının immünoterapi için uygun olmadığına dikkat çeken Doç. Dr. Bulut, “Kanser tipine göre değişebiliyor. Biz tümörleri antijen oluşturma kapasitesine göre sıcak ya da soğuk olarak tanımlarız. Tümörün ne kadar antijeni varsa o kadar sıcak kabul edilir. Örneğin melanom, akciğer, mesane, mide kanseri gibi tümör tiplerinde, daha önce faz-3 çalışması yapılmışsa ve hastanın durumuna katkı sağladığı ortaya koyulmuşsa, o zaman immünoterapi uygulamaya karar veriyoruz. Damardan uygulanan bir ilaç, serumun içerisine zerk ediliyor. Sonrasında koruyucu da gerekmiyor. Kemoterapiye göre çok daha az yan etkisi var” bilgisini verdi.

Immünoterapide yaş sınırı yok

Bahise Kahraman’ın yaklaşık 2 yıl önce mide sonrasında karaciğer metaztazı geliştiğini ifade eden Doç. Dr. Bulut, “Mide kanserinde önce cerrahi uygulandı. Mart 2022’de karaciğer metastazı olduğu anlaşıldı. Yapılan tetkiklerde hastamıza immünoterapi uygulanabileceğini gördük. Ağustos 2022 itibariyle de tam yanıt aldık. Hastamızın vücudundaki kanser odakları tedavi tam yanıt gösterdi. Vücutta kanser odağı, radyolojik olarak görülemez hale geldi. Immünoterapi yanında düşük doz kemoterapi ile devam ediyoruz” dedi. Immünoterapide yaş sınırı olmadığını da belirten Doç. Dr. Bulut, “Immünoterapinin ne zaman kesileceği ile ilgili ortak bir görüş olmamakla birlikte 1-2 yıl sonra kesilebileceğini öngörüyoruz. Hastamızı takip edeceğiz, nüksetmezse 2 yılın sonunda tedaviyi keseceğiz” ifadelerini kullandı.